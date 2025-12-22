Raipur News: ट्रेडिंग एप के जरिए मुनाफे का लालच देकर 46 लाख की ठगी, इंदौर से आरोपी गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: थाना कबीर नगर में दर्ज आनलाइन ट्रेडिंग ठगी के मामले में पुलिस ने इंदौर (मप्र) से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी वाट्सएप ग्रुप के जरिए अधिक मुनाफे का लालच देकर निवेश कराने और रकम हड़पने में शामिल था।

पुलिस के अनुसार, प्रार्थी सुमित कुमार शुक्ला को चार नवंबर 2024 को एक वाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया। ग्रुप में ट्रेडिंग से अधिक प्रॉफिट का दावा कर एक एप डाउनलोड कराया गया। शुरुआत में लाभ दिखाकर प्रार्थी से अलग-अलग किस्तों में 26,07,429 रुपये जमा कराए गए। जब प्रार्थी ने लाभ की राशि निकालने (विड्राल) का प्रयास किया तो विड्राल नहीं हुआ।