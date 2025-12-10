रायपुर रेलवे स्टेशन से युवक का अपहरण कर यौन शोषण, वीडियो बनाकर डेढ़ लाख की मांग, आरोपी गिरफ्तार

दीपक शुक्ला, जशपुर, नईदुनिया। राजधानी रायपुर में शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां सूरत (गुजरात) मजदूरी करने जा रहा रामानुजगंज का एक युवक अपहरण, मारपीट और यौन शोषण का शिकार बन गया। पीड़ित युवक रेलवे स्टेशन पहुंचा था, तभी एक युवक ने उसे बस पकड़ाने का विश्वास दिलाकर अपने साथ चलने को कहा और उसी भरोसे में युवक उसकी बाइक पर बैठ गया। लेकिन आरोपी उसे रायपुर शहर से दूर एक सुनसान इलाके में स्थित घर ले गया, जहां उसने कमरे में बंद कर बंधक बना लिया।

कैसे हुआ अपहरण? पीड़ित के मुताबिक, वह सूरत जाने वाली ट्रेन पकड़ने रायपुर आया था। इसी दौरान आरोपी गोविंद उर्फ गोविंदा धृतलहरे उससे मिला। आरोपी ने खुद को मदद करने वाला बताते हुए कहा कि वह उसे जल्द बस या ट्रेन की कनेक्टिविटी दिलवा देगा। लेकिन जैसे ही युवक बाइक पर बैठा, आरोपी उसे घुमाते हुए एक अज्ञात स्थान पर ले गया और घर में कैद कर दिया।

मारपीट के बाद किया अन नैचुरल सेक्स पीड़ित ने बताया कि कमरे में ले जाकर आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और विरोध करने पर धमकाया। इसके बाद आरोपी ने जबरदस्ती अप्राकृतिक कृत्य (अन नैचुरल सेक्स) किया। पीड़ित की चीखें सुनकर भी आरोपी नहीं रुका और पूरी घटना का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो परिजनों को भेजकर दी धमकी पीड़ित ने बताया कि आरोपी ने यह वीडियो उसके परिजनों को भी भेजा और कहा कि यदि इसे वायरल होने से बचाना है तो परिवार को डेढ़ लाख रुपये देने होंगे। रकम न मिलने पर वीडियो सोशल मीडिया में फैलाने की धमकी देकर आरोपी लगातार दबाव डालता रहा।