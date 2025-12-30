मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    भारतमाला प्रोजेक्ट में 700 करोड़ का 'महा-घोटाला'... पूर्व कलेक्टरों पर गंभीर आरोप, रडार पर पूर्व मंत्री और कांग्रेसी नेता

    भारत माला प्रोजेक्ट के तहत मुआवजा वितरण में हुए घोटाले में रायपुर के तत्कालीन कलेक्टर सौरभ कुमार, भारतीदासन, सर्वेश्वर भुरे और महासमुंद के तत्कालीन कल ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Tue, 30 Dec 2025 03:34:32 PM (IST)Updated Date: Tue, 30 Dec 2025 03:34:32 PM (IST)
    भारतमाला प्रोजेक्ट में 700 करोड़ का 'महा-घोटाला'... पूर्व कलेक्टरों पर गंभीर आरोप, रडार पर पूर्व मंत्री और कांग्रेसी नेता
    भारतमाला प्रोजेक्ट में 700 करोड़ का 'महा-घोटाला'

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। भारत माला प्रोजेक्ट के तहत मुआवजा वितरण में हुए घोटाले में रायपुर के तत्कालीन कलेक्टर सौरभ कुमार, भारतीदासन, सर्वेश्वर भुरे और महासमुंद के तत्कालीन कलेक्टर जय प्रकाश मौर्या की भूमिका सवालों के घेरे में है। आरोप है कि जय प्रकाश मौर्या ने अपने ही परिवार के लोगों को करोड़ों का मुआवजा दिलवाया।

    कांग्रेसी नेताओं और एक पूर्व मंत्री का नाम

    इसके बाद भी अब तक इन अफसरों को जांच के दायरे में नहीं लिया गया है। मामले में 43 करोड़ रुपए की अनियमितता पर एफआइआर दर्ज की जा चुकी है, जबकि शिकायतों के आधार घोटाले की राशि करीब 700 करोड़ आंकी जा रही है। कुछ कांग्रेसी नेताओं और एक पूर्व मंत्री का नाम भी जांच के दायरे में है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जमीन के छोटे-छोटे टुकड़े करके गोलमाल किया गया।


    आधा दर्जन से अधिक आरोपितों की दोबारा गिरफ्तारी

    इधर, रायपुर–विशाखापत्तनम इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत भारतमाला प्रोजेक्ट में भूमि अधिग्रहण के नाम पर हुए करोड़ों रुपये के घोटाले में एक बार फिर बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। जांच एजेंसियों के संकेतों के मुताबिक इस मामले में जमानत पर बाहर आए आधा दर्जन से अधिक आरोपितों की दोबारा गिरफ्तारी हो सकती है। इसके अलावा चार आइएएस और दो राजनेता भी जांच के दायरे में हैं।

    यह भी पढ़ें- CG News: बस्तर के स्कूली बच्चों का खुलेगा जीरो बैलेंस बैंक खाता, छात्रवृत्ति प्रक्रिया नियमों में हुए बड़े बदलाव

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.