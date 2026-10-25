रायपुर के पंडरी कपड़ा बाजार के पास भीषण आग, दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची
राजधानी रायपुर के व्यस्त पंडरी कपड़ा मार्केट के पास रविवार को भीषण आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंचीं और राहत कार्य शुरू किया। देवेंद्र नगर पुलिस बल भी वहां मौजूद है। आग लगने के कारणों और नुकसान की विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई।
Publish Date: Sun, 25 Oct 2026 02:07:46 PM (IST)Updated Date: Sun, 25 Oct 2026 02:17:14 PM (IST)
रायपुर पंडरी कपड़ा मार्केट से निकलता काला धुआं। - नईदुनिया
HighLights
- पंडरी कपड़ा मार्केट के पास लगी भीषण आग
- मौके पर पहुंची दमकल विभाग की कई गाड़ियां
- देवेंद्र नगर क्षेत्र में मची अफरा तफरी, शटर गिरे
नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सबसे बड़े व्यापारिक केंद्रों में शुमार पंडरी कपड़ा मार्केट के समीप रविवार दोपहर अचानक भीषण आग लग गई। सिटी सेंटर मॉल के नजदीक होम डेकोरेशन की दुकान में आग लगने की खबर है। आग चौथे माले में लगी है। दमकल की दो गाड़ियां घटनास्थल पर मौजूद हैं। आग की तेज लपटें और आसमान में उठता घना काला धुआं देखकर पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास मौजूद व्यापारियों, ग्राहकों और स्थानीय निवासियों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और अग्निशमन दल की कई गाड़ियां तत्काल घटनास्थल पर रवाना हो गईं और युद्धस्तर पर आग पर काबू पाने की प्रक्रिया शुरू की गई।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, दोपहर के समय अचानक बाजार के नजदीकी हिस्से से धुआं उठता दिखाई दिया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और ऊंची-ऊंची लपटें उठने लगीं। चूंकि पंडरी क्षेत्र थोक और खुदरा कपड़ों का एक अत्यंत सघन और व्यस्त व्यावसायिक केंद्र है, इसलिए आग की खबर फैलते ही आसपास के दुकानदार अपनी दुकानों की सुरक्षा को लेकर दहशत में आ गए। कई व्यापारियों ने एहतियातन अपनी दुकानों के शटर गिराने शुरू कर दिए, वहीं सड़क पर चल रहे वाहनों की आवाजाही भी कुछ समय के लिए बाधित हो गई।
दमकल विभाग ने संभाला मोर्चा
घटना की गंभीरता को देखते हुए नगर निगम के अग्निशमन विभाग को तुरंत अलर्ट किया गया। सूचना मिलने के चंद मिनटों के भीतर दमकल की गाड़ियां सायरन बजाते हुए मौके पर पहुंच गईं। अग्निशमन कर्मियों ने बिना देर किए चारों तरफ से पानी की तेज बौछारें मारकर आग को फैलने से रोकने की मशक्कत शुरू की। तंग रास्तों और भीड़भाड़ वाले इलाके के कारण शुरुआत में दमकल वाहनों को तैनात करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा, किंतु कर्मियों ने मुस्तैदी से आग को घेरा ताकि वह अन्य दुकानों तक न पहुंचे।
देवेंद्र नगर पुलिस भी मौके पर
यह संपूर्ण घटनाक्रम देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आग लगने की खबर मिलते ही देवेंद्र नगर थाने का पुलिस बल भी तुरंत मौके पर पहुंचा। पुलिस कर्मियों ने सबसे पहले घटनास्थल के आसपास जमा भारी भीड़ को दूर हटाया ताकि राहत एवं बचाव कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान न हो। इसके साथ ही इलाके में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और यातायात को सुचारू करने के लिए मोर्चा संभाला गया।