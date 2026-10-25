रायपुर के पंडरी कपड़ा बाजार के पास भीषण आग, दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सबसे बड़े व्यापारिक केंद्रों में शुमार पंडरी कपड़ा मार्केट के समीप रविवार दोपहर अचानक भीषण आग लग गई। सिटी सेंटर मॉल के नजदीक होम डेकोरेशन की दुकान में आग लगने की खबर है। आग चौथे माले में लगी है। दमकल की दो गाड़ियां घटनास्थल पर मौजूद हैं। आग की तेज लपटें और आसमान में उठता घना काला धुआं देखकर पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास मौजूद व्यापारियों, ग्राहकों और स्थानीय निवासियों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और अग्निशमन दल की कई गाड़ियां तत्काल घटनास्थल पर रवाना हो गईं और युद्धस्तर पर आग पर काबू पाने की प्रक्रिया शुरू की गई।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, दोपहर के समय अचानक बाजार के नजदीकी हिस्से से धुआं उठता दिखाई दिया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और ऊंची-ऊंची लपटें उठने लगीं। चूंकि पंडरी क्षेत्र थोक और खुदरा कपड़ों का एक अत्यंत सघन और व्यस्त व्यावसायिक केंद्र है, इसलिए आग की खबर फैलते ही आसपास के दुकानदार अपनी दुकानों की सुरक्षा को लेकर दहशत में आ गए। कई व्यापारियों ने एहतियातन अपनी दुकानों के शटर गिराने शुरू कर दिए, वहीं सड़क पर चल रहे वाहनों की आवाजाही भी कुछ समय के लिए बाधित हो गई।