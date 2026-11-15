रायपुर में चिट्टा बेचते दो युवक पकड़ाए, ₹1.05 लाख की हेरोइन जब्त, जोरापारा से चाकूबाज गुंडा भी दबोचा

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी में नशे के अवैध कारोबार और आपराधिक तत्वों के खिलाफ मौदहापारा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 14.10 ग्राम हेरोइन यानी चिट्टा के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। जब्त हेरोइन और नकदी की कुल कीमत 1,05,400 रुपये आंकी गई है। इसके साथ ही आम लोगों को धारदार चाकू दिखाकर डराने वाले एक शातिर गुंडा बदमाश को भी पुलिस ने दबोच लिया है।

बाम्बे मार्केट में हो रही थी खरीद फरोख्त पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बाम्बे मार्केट स्थित सुलभ शौचालय के पास कुछ लोग मादक पदार्थ की खरीद फरोख्त कर रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने घेराबंदी कर दो संदिग्धों अब्दुल अजीम उर्फ अज्जू निवासी पंजाब टायर के पीछे मौदहापारा और मोहम्मद शब्बीर निवासी अफरोज बाग मौदहापारा को पकड़ लिया।

तलाशी के दौरान उनके पास से 14.10 ग्राम हेरोइन जिसकी कीमत करीब 98,700 रुपये है और 6,700 रुपये नकद जो बिक्री की रकम थी, बरामद की गई। पुलिस ने दोनों आरोपितों के खिलाफ अपराध दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। चाकू से दहशत फैलाने वाला गुंडा दबोचा एक अन्य कार्रवाई में पुलिस ने जोरापारा स्थित विट्ठल देव मंदिर के पास से धारदार बटनदार चाकू लहराकर राहगीरों को डराने धमकाने वाले आरोपित अनिकेत यादव उर्फ शेरा निवासी जोरापारा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से एक चाकू जब्त कर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।