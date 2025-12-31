वनांचलों में पहुंचेगा 'चलता-फिरता अस्पताल'... मुख्यमंत्री साय ने 57 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स को किया रवाना

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ के सुदूर और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी परिवारों के लिए अब स्वास्थ्य सेवाएं उनके दरवाजे तक पहुंचेंगी। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) के तहत मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नवा रायपुर में 57 सर्वसुविधा-संपन्न मोबाइल मेडिकल यूनिट वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल सहित मंत्रिमंडल के सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
यह यूनिट्स केवल वाहन नहीं, बल्कि एक पूर्ण उपचार केंद्र की तरह काम करेंगी। इनकी कार्यप्रणाली को इस प्रकार तैयार किया गया है...
सरकार की इस पहल का मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG) को मुख्यधारा की स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ना है...
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस गौरवशाली दिन पर कहा कि पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में रहने वाले परिवारों के लिए अब इलाज की सुविधा गांव में ही होगी। उन्होंने इसे आदिवासी समुदायों की स्वास्थ्य सुरक्षा का ठोस आधार बताया। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि यह पहल वनांचलों तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित कर 'मोदी के सपने' को पूरा करेगी।
स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया ने स्पष्ट किया कि योजना का उद्देश्य केवल मशीनें उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि संवेदनशील कर्मचारियों के माध्यम से मानवीय संवेदना के साथ इलाज पहुंचाना है। पूर्व में संसाधनों की कमी के कारण जो सेवाएं बाधित थीं, अब प्रशिक्षित कर्मियों के साथ वे निरंतर संचालित की जा सकेंगी।
