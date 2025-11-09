रायपुर के आत्मानंद स्कूलों में 80 से अधिक शिक्षकों की होगी भर्ती, इन विषयों के लिए जल्द जारी होगा विज्ञापन

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में इस बार तिमाही परीक्षा के परिणाम ने शिक्षा विभाग की चिंता बढ़ा दी है। जिले के कई स्कूलों में छात्रों का प्रदर्शन अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच सका। गणित, विज्ञान और अंग्रेजी जैसे मुख्य विषयों में नतीजे कमजोर आने के बाद अब विभाग ने तत्काल सुधार के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं।

रायपुर जिले के स्वामी आत्मानंद स्कूलों में संविदा पर 80 से अधिक शिक्षकों की भर्ती का निर्णय लिया गया है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार इस भर्ती के लिए विज्ञापन इसी माह जारी किया जाएगा और माह के अंत तक पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। विभाग का कहना है कि परीक्षा परिणामों में सुधार और छात्रों को बेहतर शैक्षणिक माहौल उपलब्ध कराने के लिए यह आवश्यक कदम है।