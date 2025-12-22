खमतराई ओवरब्रिज पर चलती स्कॉर्पियो में लगी आग, चार लोगों ने कूदकर बचाई जान
Publish Date: Mon, 22 Dec 2025 11:23:39 AM (IST)Updated Date: Mon, 22 Dec 2025 11:23:39 AM (IST)
राजधानी रायपुर में कार में लगी आग। (फोटो- नईदुनिया प्रतिनिधि)
HighLights
- खमतराई ओवरब्रिज पर चलती स्कॉर्पियो में लगी भीषण आग।
- चार सवारों ने कूदकर समय रहते अपनी जान बचाई।
- दमकल पहुंचने से पहले ही वाहन पूरी तरह जलकर खाक।
रायपुर, नईदुनिया प्रतिनिधि। राजधानी रायपुर में रविवार देर रात एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। खमतराई ओवरब्रिज पर चलती हुई स्कॉर्पियो कार में अचानक आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। आग इतनी तेजी से फैली कि दमकल वाहन के पहुंचने से पहले ही स्कॉर्पियो पूरी तरह जलकर स्वाहा हो गई।
जानकारी के मुताबिक स्कॉर्पियो में सवार चार लोगों ने समय रहते चलती गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।
लोगों ने कूदकर बचाई जान
- बताया जा रहा है कि बेमेतरा निवासी विष्णु साहू अपनी एक रिश्तेदार को इलाज के लिए DKS अस्पताल रायपुर में भर्ती कराने आए थे। अस्पताल से वापस लौटते समय वे खमतराई ओवरब्रिज से गुजर रहे थे। इसी दौरान अचानक गाड़ी के इंजन से धुआं उठने लगा। कुछ ही पलों में स्कॉर्पियो आग की चपेट में आ गई।
आग लगते ही चालक ने गाड़ी रोकी। सभी सवारों ने तुरंत बाहर कूदकर जान बचाई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग को जानकारी दी गई, लेकिन तब तक वाहन पूरी तरह जल चुका था।
घटना के बाद लग गया जाम
खमतराई थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है, हालांकि वास्तविक कारणों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। घटना के कारण कुछ समय के लिए ओवरब्रिज पर यातायात भी प्रभावित रहा।