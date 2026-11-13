MP की अधिकारी वंदना मेहरा अटूट छत्तीसगढ़ में प्रतिनियुक्ति पर, सुकमा की अपर कलेक्टर बनीं

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। मध्यप्रदेश की राज्य प्रशासनिक सेवा की 2008 बैच की अधिकारी वंदना मेहरा अटूट को छत्तीसगढ़ में दो वर्ष की प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया गया है। राज्य शासन ने गुरुवार को आदेश जारी कर उन्हें अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सुकमा जिले का अपर कलेक्टर नियुक्त किया है।
वंदना मेहरा अटूट मध्यप्रदेश शासन के पशुपालन एवं डेयरी विभाग में उप सचिव के पद पर पदस्थ थीं। उनकी प्रतिनियुक्ति मध्यप्रदेश शासन की सहमति और निर्धारित शर्तों के अधीन की गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, वंदना मेहरा की सेवाएं दो वर्षों के लिए छत्तीसगढ़ शासन को सौंपी गई हैं। आदेश पर उप सचिव क्लेमेंटीना लकड़ा के हस्ताक्षर हैं। यह आदेश नवा रायपुर अटल नगर से 12 नवंबर 2026 को जारी किया गया है। उन्हें अपर कलेक्टर, जिला-सुकमा के पद पर पदस्थ किया गया है।