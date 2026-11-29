नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। सरकारी जमीन के इस्तेमाल में नियमों की अनदेखी का एक और मामला सामने आया है। खालसा स्कूल के सामने से हटाए गए 70 दुकानदारों के व्यवस्थापन के लिए आरक्षित पौने दो एकड़ जमीन पर नगर निगम ने व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बनाने की तैयारी शुरू कर दी है, जबकि इस जमीन के आवंटन का उद्देश्य ही विस्थापित व्यापारियों को दुकानें उपलब्ध कराना था।

राजपत्र में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत इन व्यापारियों के व्यवस्थापन के लिए व्यावसायिक परिसर का उल्लेख है। इसके बावजूद व्यापारियों का व्यवस्थापन किए बिना निर्माण के लिए टेंडर जारी कर दिया गया। अब सवाल उठ रहा है कि जिस जमीन पर पहले 70 दुकानदारों का हक तय किया गया था, वहां उनके हितों को सुरक्षित किए बिना निगम किस अधिकार से नया प्रोजेक्ट आगे बढ़ा रहा है।