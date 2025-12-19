मोबाइल और बीड़ी के लिए 'कत्ल': रायपुर में युवक की बेरहमी से हत्या, दो नाबालिग गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। तिल्दा नेवरा थाना क्षेत्र में मोबाइल नहीं देने पर युवक की हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने दो नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। 18 दिसंबर को सूचना मिली कि सुभाष वार्ड-15 में रेत के ढेर में ललित यादव निवासी नेवरा का शव खून से लथपथ हालत में पड़ा है।

मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने पाया कि मृतक के पेट के दाहिने हिस्से में धारदार हथियार से किए गए गंभीर वार के निशान हैं, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की जांच घटना की गंभीरता को देखते हुए तिल्दा नेवरा थाना पुलिस और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की संयुक्त टीम ने जांच शुरू की। आस-पास के लोगों से पूछताछ, सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन और मुखबिर की सूचना पर पुलिस को पता चला कि मृतक को आखिरी बार दो नाबालिग लड़कों के साथ देखा गया था।