नहीं बदलेगा 'तेलीबांधा चौक' का नाम, साहू समाज से मुलाकात के बाद महापौर ने किया स्पष्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। तेलीबांधा चौक को ‘सेवा ज्योति संकल्प चौक’ किए जाने की बात सामने आने के बाद साहू समाज के प्रतिनिधि गुरुवार को महापौर के पास पहुंचे। समाज की चिंता और आपत्ति सुनने के बाद महापौर मीनल चौबे ने स्पष्ट किया कि तेलीबांधा चौक का नाम बदलने का कोई फैसला नहीं हुआ है। ‘सेवा ज्योति संकल्प चौक’ नाम तेलीबांधा थाना और रिंग रोड के पास बने ट्रैफिक आइलैंड के लिए प्रस्तावित है।

यानी शहर के जिस प्रमुख चौक को लोग लंबे समय से तेलीबांधा चौक के नाम से जानते हैं, उसका नाम यथावत रहेगा। तालाब के दोनों ओर के चौकों को लेकर भी किसी बदलाव का प्रस्ताव नहीं है। मुलाकात के दौरान निगम आयुक्त संबित मिश्रा और एमआइसी सदस्य संतोष साहू मौजूद रहे।

घोषणा में तेलीबांधा नाम आने से बढ़ा भ्रम सात अक्टूबर को ‘सेवा ज्योति’ कार्यक्रम के दौरान प्रदेश में 38 स्थानों पर सेवा ज्योति चौक बनाने की घोषणा हुई। रायपुर के लिए तेलीबांधा चौक का नाम सामने आने के बाद यह माना जाने लगा कि शहर के प्रमुख तेलीबांधा चौक का नाम बदला जा रहा है। इसके बाद साहू समाज के प्रतिनिधियों ने महापौर से मुलाकात की। चर्चा में सामने आया कि प्रस्तावित नामकरण वास्तविक चौक के बजाय उसके समीप बने ट्रैफिक आइलैंड से संबंधित है। महापौर की सफाई के बाद नाम बदलने को लेकर बना भ्रम दूर हो गया।