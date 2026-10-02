छत्तीसगढ़ में सड़क-पुलों का बिछेगा जाल, 672 करोड़ के 24 कार्यों को मंजूरी, बारिश के बाद शुरू होगा निर्माण

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। बरसात खत्म होने के बाद प्रदेश में सड़क और पुल निर्माण के काम रफ्तार पकड़ेंगे। राज्य शासन ने 672 करोड़ 22 लाख रुपये के 24 कार्यों की निविदाओं को मंजूरी दे दी है। इनमें नई सड़कें और पुल बनाने के साथ मौजूदा मार्गों के उन्नयन, चौड़ीकरण, मजबूतीकरण, विद्युतीकरण और सौंदर्यीकरण के काम शामिल हैं। लोक निर्माण विभाग ने संबंधित अधिकारियों को ठेकेदारों को जल्द कार्यादेश जारी कर निर्माण शुरू कराने के निर्देश दिए हैं।