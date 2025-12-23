मेरी खबरें
    रायपुर की यूनिवर्सिटी में विदेशी छात्र की बिल्डिंग से गिरकर मौत, छात्रों ने लगाया हत्या का आरोप

    By Deepak ShuklaEdited By: Akash Sharma
    Publish Date: Tue, 23 Dec 2025 04:10:37 PM (IST)Updated Date: Tue, 23 Dec 2025 04:11:37 PM (IST)
    रायपुर की यूनिवर्सिटी में विदेशी छात्र की बिल्डिंग से गिरकर मौत, छात्रों ने लगाया हत्या का आरोप
    1. छेड़छाड़ के आरोप के बाद इमारत से गिरने की आशंका
    2. छात्रा और बॉयफ्रेंड ने भिलाई थाने में किया सरेंडर
    3. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से होगा मौत के कारण का खुलासा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के मंदिर हसौद क्षेत्र स्थित कलिंगा यूनिवर्सिटी में सोमवार को एक सनसनीखेज घटना सामने आई। यूनिवर्सिटी की एक इमारत से गिरने के कारण नाइजीरिया मूल के एक एमबीए छात्र की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मंदिर हसौद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मामला दुर्घटना है या हत्या।

    पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान नाइजीरियन नागरिक सैम के रूप में हुई है, जो कलिंगा यूनिवर्सिटी में एमबीए सेकेंड ईयर का छात्र था। बताया गया है कि यह घटना 22 दिसंबर की रात यूनिवर्सिटी परिसर में हुई। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि सैम कथित रूप से एक विदेशी मूल की छात्रा से छेड़छाड़ कर रहा था। इसी दौरान छात्रा का बॉयफ्रेंड वहां पहुंच गया।


    बताया जा रहा है कि बॉयफ्रेंड को देखकर सैम इमारत से कूदकर भागने का प्रयास करने लगा, लेकिन संतुलन बिगड़ने से वह ऊंचाई से नीचे गिर गया। गंभीर चोटों के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद यूनिवर्सिटी परिसर में हड़कंप मच गया।

    घटना के तुरंत बाद संबंधित छात्रा और उसका बॉयफ्रेंड मौके से फरार हो गए। बाद में दोनों ने भिलाई थाने में आत्मसमर्पण किया। चूंकि घटना रायपुर जिले में हुई थी, इसलिए भिलाई पुलिस ने इसकी जानकारी रायपुर पुलिस को दी। इसके बाद दोनों को रायपुर लाया गया, जहां मंदिर हसौद थाना पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है।

    इधर, मृतक सैम के साथी छात्रों ने इस घटना को दुर्घटना मानने से इनकार किया है। बड़ी संख्या में छात्र भिलाई थाने पहुंचे और आरोप लगाया कि सैम को जानबूझकर बुलाया गया था और विवाद के बाद उसे यूनिवर्सिटी की चौथी मंजिल से नीचे फेंक दिया गया।

    पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृतक के परिजनों से संपर्क किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर ही यह तय किया जाएगा कि मामला दुर्घटना का है या हत्या का। यूनिवर्सिटी प्रबंधन से भी पूछताछ की जा रही है और परिसर के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं।

