रायपुर की यूनिवर्सिटी में विदेशी छात्र की बिल्डिंग से गिरकर मौत, छात्रों ने लगाया हत्या का आरोप

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के मंदिर हसौद क्षेत्र स्थित कलिंगा यूनिवर्सिटी में सोमवार को एक सनसनीखेज घटना सामने आई। यूनिवर्सिटी की एक इमारत से गिरने के कारण नाइजीरिया मूल के एक एमबीए छात्र की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मंदिर हसौद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मामला दुर्घटना है या हत्या।

पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान नाइजीरियन नागरिक सैम के रूप में हुई है, जो कलिंगा यूनिवर्सिटी में एमबीए सेकेंड ईयर का छात्र था। बताया गया है कि यह घटना 22 दिसंबर की रात यूनिवर्सिटी परिसर में हुई। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि सैम कथित रूप से एक विदेशी मूल की छात्रा से छेड़छाड़ कर रहा था। इसी दौरान छात्रा का बॉयफ्रेंड वहां पहुंच गया।

बताया जा रहा है कि बॉयफ्रेंड को देखकर सैम इमारत से कूदकर भागने का प्रयास करने लगा, लेकिन संतुलन बिगड़ने से वह ऊंचाई से नीचे गिर गया। गंभीर चोटों के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद यूनिवर्सिटी परिसर में हड़कंप मच गया। घटना के तुरंत बाद संबंधित छात्रा और उसका बॉयफ्रेंड मौके से फरार हो गए। बाद में दोनों ने भिलाई थाने में आत्मसमर्पण किया। चूंकि घटना रायपुर जिले में हुई थी, इसलिए भिलाई पुलिस ने इसकी जानकारी रायपुर पुलिस को दी। इसके बाद दोनों को रायपुर लाया गया, जहां मंदिर हसौद थाना पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है।