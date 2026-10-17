रायपुर में तीन साल के मासूम को मां और सौतेले पिता ने बेरहमी से पीटा, हाथ तोड़ा, सिगरेट से दागा; बहन ने खोला राज

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। पंडरी स्थित तरुण नगर लोधीपारा में तीन साल के मासूम से मारपीट का मामला सामने आया है। बच्चे के सौतेले पिता पर बेरहमी से पिटाई करने और मां पर अत्याचार नहीं रोकने का आरोप है। छह साल की बहन ने मोहल्ले वालों को आपबीती बताई, जिसके बाद बस्तीवासियों ने बच्चे को सुरक्षित संरक्षण देने की मांग की। इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है।

बहन लक्ष्मी ने बताई आपबीती पुलिस के अनुसार 13 अक्टूबर की सुबह करीब 8:30 बजे छह साल की लक्ष्मी ने मोहल्लेवालों को बताया कि उसके सौतेले पिता ने छोटे भाई रोहित के साथ मारपीट की है। बस्तीवासियों ने आरोप लगाया है कि बच्चे के चेहरे और शरीर पर चोटें हैं तथा उसके हाथ में प्लास्टर चढ़ा हुआ है। उसकी बाईं आंख में सूजन है। शिकायत में पहले भी मारपीट करने का उल्लेख किया गया है। चोटों की प्रकृति और उनके कारणों की पुष्टि जांच के बाद होगी।