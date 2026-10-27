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छत्तीसगढ़ में बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, पटवारियों के 200 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ, प्रशासनिक मंजूरी जारी

सारंगढ़-बिलाईगढ़, गरियाबंद, बालोद, बेमेतरा और केसीजी में 15-15 पद स्वीकृत हैं। विस्तृत विज्ञापन जारी होने के बाद आवेदन प्रक्रिया, योग्यता और परीक्षा की तारीखें स्पष्ट होंगी।

By Vakesh SahuEdited By: Manoj Kumar Tiwari
Publish Date: Tue, 27 Oct 2026 07:08:31 PM (IST)Updated Date: Tue, 27 Oct 2026 07:08:31 PM (IST)
छत्तीसगढ़ में बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, पटवारियों के 200 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ, प्रशासनिक मंजूरी जारी
फाइल फोटो व्यापमं

HighLights

  1. छत्तीसगढ़ में पटवारियों के 200 पदों पर होगी भर्ती।
  2. राजस्व विभाग ने दी सीधी भर्ती को प्रशासनिक मंजूरी।
  3. पांच जिलों में 15-15 और अन्य में भरे जाएंगे पद।

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: प्रदेश में राजस्व संबंधी कामकाज को संभालने वाले पटवारी संवर्ग में रिक्त पदों को भरने की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य सरकार के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने पटवारियों के 200 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के प्रस्ताव को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। विभाग ने इस संबंध में छह सितंबर 2026 को आदेश जारी किया है। भर्ती होने के बाद प्रदेश के 26 जिलों में लंबे समय से खाली चल रहे पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।

विभागीय आदेश के अनुसार भर्ती शासन के निर्धारित सेवा नियमों और आरक्षण प्रविधानों के तहत होगी। चयन के लिए संबंधित परीक्षा एजेंसी के माध्यम से लिखित परीक्षा आयोजित किए जाने की व्यवस्था रहेगी। हालांकि भर्ती की विस्तृत प्रक्रिया अभी जारी नहीं हुई है।


पांच जिलों में सबसे ज्यादा पद

200 पदों में से 75 पद पांच जिलों में स्वीकृत किए गए हैं। इनमें सारंगढ़-बिलाईगढ़, गरियाबंद, बालोद, बेमेतरा और खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में 15-15 पद शामिल हैं। इसी तरह मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, कबीरधाम, उत्तर बस्तर कांकेर, सक्ती में 10-10 पद शामिल है। जबकि 85 पद अन्य जिलों में वहां उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर भरे जाएंगे।

विज्ञापन के बाद स्पष्ट होगी पूरी तस्वीर

फिलहाल सरकार ने केवल भर्ती को प्रशासनिक मंजूरी दी है। आनलाइन आवेदन कब से शुरू होंगे और आवेदन की अंतिम तिथि क्या होगी, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। इसी तरह शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, परीक्षा का पाठ्यक्रम, शुल्क और अन्य शर्तें भी भर्ती का विस्तृत विज्ञापन जारी होने के बाद ही स्पष्ट होंगी।

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