रेल मंत्री का रायपुर दौरा: सीनियर सिटीजंस के किराए की छूट बहाल करने, लोअर बर्थ आवंटन की मांग उठाएंगे पेंशनर्स

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के 12 अक्टूबर को प्रस्तावित रायपुर प्रवास को लेकर वरिष्ठ नागरिकों और पेंशनर्स संगठनों ने अपनी मांगों को उठाने की तैयारी की है। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ का प्रतिनिधिमंडल रेल मंत्री से मुलाकात कर उन्हें वरिष्ठ नागरिकों की रेल यात्रा सुविधाओं से जुड़ा 12 सूत्रीय मांग पत्र सौंपेगा। इस मुलाकात के लिए महासंघ ने रेल मंत्री कार्यालय, जिला कलेक्टर रायपुर और अपर मंडल रेल प्रबंधक (एडीआरएम) को औपचारिक ईमेल भेजकर समय निर्धारित करने का अनुरोध किया है।

महासंघ के छत्तीसगढ़ प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र नामदेव ने बताया कि ज्ञापन का सर्वप्रमुख बिंदु कोरोना महामारी के दौरान बंद की गई वरिष्ठ नागरिक रेल किराया छूट को पुन: लागू करना है। पूर्व में वरिष्ठ पुरुष नागरिकों को 40 प्रतिशत और महिला वरिष्ठ नागरिकों को 50 प्रतिशत की रियायत सभी श्रेणियों के रेल टिकटों पर मिलती थी। इस छूट के समाप्त होने से देश भर के बुजुर्गों, विशेषकर सीमित पेंशन पर जीवन यापन करने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ा है।