रायपुर में पेट्रोल-डीजल चोर गिरोह का खुलासा, 11 आरोपी गिरफ्तार; टैंकर, ड्रम सहित लाखों का माल किया बरामद

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी रायपुर के विधानसभा थाना क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे पेट्रोल-डीजल के अवैध कारोबार का पर्दाफाश हुआ है। बुधवार रात क्राइम ब्रांच और साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस ने दो अलग-अलग यार्डों पर दबिश देकर 11 आरोपितों को गिरफ्तार किया।

मौके से चार टैंकर, कई ड्रम और पाइप जब्त किए गए। जब्त किए गए माल की कुल कीमत लगभग 4.30 लाख रुपये आंकी गई है। सूरज शाह के यार्ड पर छापा पुलिस टीम ने रिंग रोड नंबर तीन, पिरदा चौक स्थित सूरज शाह के यार्ड में छापा मारा। यहां सूरज शाह, अखिलेश चौबे, नीरज कुमार, अरविंद गोड और रोहित कुमार बघेल पेट्रोल-डीजल का अवैध भंडारण कर रहे थे। जब्त माल की कीमत लगभग 1.40 लाख रुपये आंकी गई। पुलिस ने प्रत्येक ड्रम से सैंपल लेकर फोरेंसिक जांच के लिए सीलबंद किया। कार्रवाई के दौरान सूरज शाह मौके से फरार हो गया, जबकि बाकी आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया।