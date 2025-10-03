रायपुर में पेट्रोल-डीजल चोर गिरोह का खुलासा, 11 आरोपी गिरफ्तार; टैंकर, ड्रम सहित लाखों का माल किया बरामद

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी रायपुर के विधानसभा थाना क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे पेट्रोल-डीजल के अवैध कारोबार का पर्दाफाश हुआ है। बुधवार रात क्राइम ब्रांच और साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस ने दो अलग-अलग यार्डों पर दबिश देकर 11 आरोपितों को गिरफ्तार किया।
मौके से चार टैंकर, कई ड्रम और पाइप जब्त किए गए। जब्त किए गए माल की कुल कीमत लगभग 4.30 लाख रुपये आंकी गई है।
पुलिस टीम ने रिंग रोड नंबर तीन, पिरदा चौक स्थित सूरज शाह के यार्ड में छापा मारा। यहां सूरज शाह, अखिलेश चौबे, नीरज कुमार, अरविंद गोड और रोहित कुमार बघेल पेट्रोल-डीजल का अवैध भंडारण कर रहे थे।
जब्त माल की कीमत लगभग 1.40 लाख रुपये आंकी गई। पुलिस ने प्रत्येक ड्रम से सैंपल लेकर फोरेंसिक जांच के लिए सीलबंद किया। कार्रवाई के दौरान सूरज शाह मौके से फरार हो गया, जबकि बाकी आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया।
इसके बाद पुलिस ने रिंग रोड नंबर तीन, टेकारी चौक स्थित उमेश साव के यार्ड पर दबिश दी। यहां उमेश साव, शैलेन्द्र कुमार साव, शेख कलीम उद्दीन, राज पटेल, नीरज नेताम और रवि यादव अवैध तरीके से ज्वलनशील तरल पदार्थों का भंडारण और बिक्री कर रहे थे।
यहां से जब्त माल की कीमत लगभग 2.90 लाख रुपये बताई गई। आरोपियों के पास किसी भी प्रकार का वैध लाइसेंस या दस्तावेज नहीं मिला।
पुलिस ने दोनों जगहों से मिले टैंकर और ड्रम को जब्त कर आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act) के तहत मामला दर्ज किया है। इसके अलावा दो प्लास्टिक पाइप भी जब्त किए गए। आरोपियों से पूछताछ जारी है और फरार सूरज शाह की तलाश की जा रही है।