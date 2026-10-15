अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा डालने पर सख्त कानून लाने की तैयारी, छत्तीसगढ़ सरकार लाएगी नया संशोधन विधेयक

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। प्रदेश में अत्यावश्यक सेवाओं के सुचारू रूप से संचालन और इनमें बाधा रोकने कानूनी प्रविधानों को सख्त बनाने की तैयारी है। इसके लिए छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण संशोधन विधेयक 2026 के प्रविधानों पर शासन स्तर पर विचार-विमर्श किया जा रहा है। मंत्रालय महानदी भवन में बुधवार को मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में वरिष्ठ सचिवों की उच्च स्तरीय समिति की बैठक हुई। इसमें प्रस्तावित संशोधनों और उनके क्रियान्वयन से जुड़े पहलुओं की समीक्षा की गई।

बैठक में अत्यावश्यक जनसेवाओं में व्यवधान रोकने, प्रशासनिक नियंत्रण मजबूत करने और अनुशासन बनाए रखने से संबंधित प्रविधानों पर चर्चा हुई। समिति ने वर्ष-1979 के अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों के विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा करते हुए आवश्यक सेवाओं के दायरे को स्पष्ट करने और कानूनी प्रक्रिया को त्रुटिरहित बनाने पर जोर दिया। मुख्य सचिव ने कहा कि लोगों को मिलने वाली बुनियादी और अत्यावश्यक सुविधाओं में किसी तरह की बाधा नहीं आनी चाहिए।