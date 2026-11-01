छत्तीसगढ़ के 26वें स्थापना दिवस पर PM मोदी ने दी बधाई, बस्तर से नवा रायपुर तक विकास और बदलाव की सराहना

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के 26वें स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को शुभकामनाएं दी हैं। राज्य के नाम लिखे अपने विशेष पत्र में उन्होंने छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा, बस्तर में आए सकारात्मक बदलाव और प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का उल्लेख किया।

PM ने कहा कि राज्य सरकार का विजन डॉक्यूमेंट ‘अंजोर विजन’, ‘विकसित छत्तीसगढ़ से विकसित भारत’ के संकल्प को नई दिशा दे रहा है। उन्होंने भरोसा जताया कि प्रदेश अपनी उपलब्धियों से मां भारती और छत्तीसगढ़ महतारी का गौरव बढ़ाता रहेगा।

PM मोदी ने अपने पत्र में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी याद किया। उन्होंने कहा कि 26 वर्ष पहले अटल जी के दूरदर्शी नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था। इस ऐतिहासिक निर्णय ने लाखों लोगों की दशकों पुरानी मांग और आकांक्षाओं को पूरा कर विकास की एक नई यात्रा शुरू की थी।

प्रधानमंत्री ने अपने पत्र में लिखा कि कुछ वर्ष पहले तक जो क्षेत्र माओवाद के ‘रेड कॉरिडोर’ के रूप में जाना जाता था, आज वही क्षेत्र शांति, विश्वास और विकास का केंद्र बन रहा है। सुरक्षा बलों के साहस और स्थानीय जनता के सहयोग से बस्तर में माओवाद कमजोर हुआ है। ‘बस्तर ओलिंपिक’ और ‘नियद नेल्ला नार’ जैसी योजनाएं इस इलाके को शांति, सुशासन और समृद्धि की राह पर आगे ले जा रही हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी स्थापना दिवस पर प्रदेश को बधाई दी है। मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री और गृहमंत्री दोनों के प्रति आभार व्यक्त किया है।

उन्होंने लिखा कि संगठन के दिनों से ही उन्हें सरगुजा के वनांचल से लेकर बस्तर तक छत्तीसगढ़िया संस्कृति और जनजीवन को करीब से समझने और जानने का मौका मिला है। यही अनुभव उन्हें आज भी इस प्रदेश से जोड़े रखता है।

PM ने गिनाईं डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां

प्रधानमंत्री ने कहा कि संत गुरु घासीदास का ‘मनखे-मनखे एक समान’ का संदेश डबल इंजन सरकार की सभी नीतियों का आधार है। इसी भावना के साथ प्रदेश में विकास के काम हो रहे हैं।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में 51 हजार करोड़ रुपये से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है। वंदे भारत और अमृत भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें शुरू की गई हैं। राज्य में चार आधुनिक हवाई अड्डों का नेटवर्क तैयार हो चुका है, जिससे कनेक्टिविटी बेहतर हुई है।

कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए PM ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 73 लाख जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। ग्रामीण और शहरी इलाकों में 22 लाख से अधिक पक्के आवास बनाए जा चुके हैं। करीब ढाई करोड़ आयुष्मान कार्ड बनने से लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है।

छत्तीसगढ़ के सभी निवासियों को राज्य के स्थापना दिवस की अनेकानेक शुभकामनाएं! यह प्रदेश अपनी जनजातीय संस्कृति, प्राकृतिक संपदा और अनूठी लोक परंपराओं के लिए प्रख्यात है। राज्य की पुरातात्विक धरोहरें इसकी विशेष पहचान रही हैं। यहां की लोक-संस्कृति से परिपूर्ण परिवेश में एक अद्भुत अपनापन है, जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। आज यह देखकर खुशी होती है कि नक्सलवाद की जड़ें खत्म करते हुए हमारा यह राज्य विकास के पथ पर और तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि मेरे प्रतिभाशाली और परिश्रमी परिवारजनों की भागीदारी से यह प्रदेश राष्ट्र की समृद्धि में बढ़-चढ़कर योगदान देता रहेगा। यह विशेष अवसर छत्तीसगढ़ के सभी निवासियों के लिए कल्याणकारी हो, यही कामना है! — Narendra Modi (@narendramodi) November 1, 2026

किसानों और महिलाओं के लिए चल रही योजनाओं पर उन्होंने कहा कि धान खरीदी की बेहतर व्यवस्था से 25 लाख से अधिक किसानों को उनकी उपज का अच्छा दाम मिल रहा है। महतारी वंदन योजना के तहत 68 लाख से अधिक माताओं-बहनों के खातों में हर महीने एक हजार रुपये भेजे जा रहे हैं।