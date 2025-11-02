झोपड़ी में दिन काटने वाले 'राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र' कृष्णा सहित पांच लोगों को मिला नया घर

परितोष दुबे, रायपुर: राज्योत्सव के मंच पर जिन पांच लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना की चाबी सौंपने के लिए बुलाया गया था, उनमें 'राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र' कहे जाने वाले पहाड़ी कोरवा समुदाय के कृष्णा भी शामिल थे। दृष्टिहीन कृष्णा जिस पहाड़ी कोरवा समुदाय से आते हैं, उनका स्थाई घर नहीं होता। जंगलों में सिर छिपाने लायक झोपड़ी या मचान में दिन काटने वाले समुदाय से जुड़े कृष्णा अब लेंटर वाली छत के मकान के मालिक हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उन्हें मंच पर आवास योजना की चाबी की प्रतिकृति सौंपी। उनसे कुछ पलों के लिए चर्चा भी की। कृष्णा ने बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं आपके सुख-दुख में साथ हूं।

इन्हें कहा जाता है 'राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र' देश के 75 जनजातिय समूहों को विशेष पिछड़ी जनजाति समूह की श्रेणी में रखा गया है। इसमें छत्तीसगढ़ की पांच जनजातियां भी शामिल हैं। इन जनजातियों को विशिष्ट असुरक्षित जनजातिय समूह ( Particularly Vulnerable Tribal Groups) कहा जाता है। इन 5 समूह के लोगों को ही राष्ट्रपति ने गोद लिया है। इन्हें ही राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र कहा जाता है। इनमें बैगा, पहाड़ी कोरवा, कमार, अबूझमाड़िया, बिरहोर शामिल हैं।