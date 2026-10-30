छत्तीसगढ़ के 24 लाख किसानों को मिली 500 करोड़ की पीएम सम्मान राशि

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया. रायपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को देश भर के करोड़ों किसानों के बैंक खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 24वीं किश्त सीधे अंतरित की है। छत्तीसगढ़ के 24 लाख से अधिक किसानों को सीधा लाभ मिला है। मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त आधिकारिक जानकारी के अनुसार, राज्य के 24 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लगभग 500 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की गई है।

इस वित्तीय सहायता के मिलने से राज्य के ग्रामीण अंचलों के किसानों को खाद, बीज, कीटनाशक और कृषि उपकरणों की खरीदी करने में काफी सहूलियत मिलेगी, जिससे वे अपनी आगामी फसलों की बेहतर ढंग से देखरेख कर सकेंगे और कृषि उत्पादन में भी वृद्धि होगी।