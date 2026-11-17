राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर । प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ की झोली में चार राष्ट्रीय पुरस्कार आए हैं। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने 'स्वनिधि सम्मान अवार्ड्स-2026' के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के साथ-साथ प्रदेश के तीन नगरीय निकायों बिलासपुर, बड़े बचेली और दंतेवाड़ा का चयन किया है। पथ विक्रेताओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की इस उपलब्धि के लिए 20 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में यह सम्मान दिया जाएगा।

राज्य और निकायों के बेहतरीन प्रदर्शन का मिला इनाम केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जारी सूची के अनुसार, ओवरऑल प्रदर्शन के लिए पूरे राज्य को एक पुरस्कार मिला है, जबकि उत्कृष्ट कार्य के लिए बिलासपुर और बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा व बड़े बचेली निकायों ने बाजी मारी है। इन निकायों ने अपने क्षेत्र के रेहड़ी-पटरी वालों (स्ट्रीट वेंडर्स) को योजना से जोड़कर उनके छोटे व्यवसायों को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है।