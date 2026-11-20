पीएम स्वनिधि योजना में छत्तीसगढ़ का परचम, फास्टेस्ट मूवर्स श्रेणी में देश में अव्वल; मिले पांच पुरस्कार
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय स्तर पर पांच पुरस्कार जीते हैं, जिसमें फास्टेस्ट मूवर्स श्रेणी में राज्य को देश में पहला स्थान मिला है। नई दिल्ली में शुक्रवार को आयोजित स्वनिधि सम्मान अवार्ड्स-2026 में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने राज्य के पुरस्कार ग्रहण किए।
Publish Date: Fri, 20 Nov 2026 03:23:39 PM (IST)Updated Date: Fri, 20 Nov 2026 03:23:39 PM (IST)
नई दिल्ली स्थित डा. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित ‘स्वनिधि सम्मान अवार्ड्स-2026’ में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल से सम्मान प्राप्त करते हुए छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव।
HighLights
- इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेज श्रेणी में छत्तीसगढ़ को मिला दूसरा स्थान
- डिजिटल अडॉप्शन में बड़े बचेली प्रथम, दंतेवाड़ा और बिलासपुर दूसरे नंबर पर
- सीएम साय बोले- अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक विकास पहुंचाना हमारा संकल्प
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और पथ विक्रेताओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित डॉ. आंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित 'स्वनिधि सम्मान अवार्ड्स-2026' में राज्य को कुल पांच राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इसमें छत्तीसगढ़ ने फास्टेस्ट मूवर्स श्रेणी में देश में पहला और इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेज श्रेणी में दूसरा स्थान प्राप्त किया है।
समारोह में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू की मौजूदगी में उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने राज्य के दोनों पुरस्कार ग्रहण किए।
तीन नगरीय निकायों ने जीता सम्मान
डिजिटल अडॉप्शन श्रेणी में प्रदेश के तीन नगरीय निकायों ने अपनी बेहतर कार्यप्रणाली से राष्ट्रीय पहचान बनाई है। एक लाख से कम जनसंख्या वाले निकायों की श्रेणी में नगर पालिका परिषद बड़े बचेली ने देश में पहला और दंतेवाड़ा ने दूसरा स्थान हासिल किया। वहीं, एक लाख से 10 लाख जनसंख्या वाले निकायों की श्रेणी में नगर पालिक निगम बिलासपुर दूसरे स्थान पर रहा। इस तरह राज्य स्तर के दो पुरस्कारों और तीन नगरीय निकायों के सम्मान को मिलाकर छत्तीसगढ़ के खाते में कुल पांच पुरस्कार आए हैं।
सीएम साय ने दी बधाई
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस राष्ट्रीय उपलब्धि पर प्रसन्नता जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संचालित पीएम स्वनिधि योजना छोटे व्यवसायियों को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि फास्टेस्ट मूवर्स में पहला और बेस्ट प्रैक्टिसेज में दूसरा स्थान राज्य में हुए नवाचारों का परिणाम है। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि सरकार का संकल्प विकास का लाभ समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचाना है और यह सम्मान सुशासन के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। वहीं, उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि योजना के जरिए पथ विक्रेताओं को बैंक ऋण, डिजिटल लेनदेन और स्वरोजगार के बेहतर अवसर मिल रहे हैं, जिससे उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है।
समारोह में शामिल हुए वरिष्ठ अधिकारी
नई दिल्ली में आयोजित इस सम्मान समारोह में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, संचालक निलेश महादेव क्षीरसागर और राज्य शहरी विकास अभिकरण के उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी (मिशन) सुनील अग्रहरी उपस्थित रहे। इनके साथ ही बिलासपुर की महापौर पूजा विधानी व आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे, दंतेवाड़ा नगर पालिका अध्यक्ष पायल गुप्ता व सीएमओ अरुण कुमार ध्रुव तथा बड़े बचेली नगर पालिका अध्यक्ष राजू जायसवाल और सीएमओ पी.टी.एम. कृष्णा राव भी समारोह में शामिल हुए।
प्रदेश को मिले पांच पुरस्कार
- राज्य को फास्टेस्ट मूवर्स श्रेणी में प्रथम पुरस्कार।
- राज्य को इनोवेशन एवं बेस्ट प्रैक्टिसेस श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार।
- बिलासपुर को डिजिटल अडॉप्शन श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार। (1-10 लाख से कम जनसंख्या)
- बड़े बचेली को डिजिटल अडॉप्शन श्रेणी में प्रथम पुरस्कार। (1 लाख से कम जनसंख्या)
- दंतेवाड़ा को डिजिटल अडॉप्शन श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार। (1 लाख से कम जनसंख्या)