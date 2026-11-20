राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और पथ विक्रेताओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित डॉ. आंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित 'स्वनिधि सम्मान अवार्ड्स-2026' में राज्य को कुल पांच राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इसमें छत्तीसगढ़ ने फास्टेस्ट मूवर्स श्रेणी में देश में पहला और इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेज श्रेणी में दूसरा स्थान प्राप्त किया है।

समारोह में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू की मौजूदगी में उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने राज्य के दोनों पुरस्कार ग्रहण किए। यह भी पढ़ें- स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में छत्तीसगढ़ को मिले 3 राष्ट्रीय पुरस्कार, बिल्हा देश का सबसे स्वच्छ शहर तीन नगरीय निकायों ने जीता सम्मान डिजिटल अडॉप्शन श्रेणी में प्रदेश के तीन नगरीय निकायों ने अपनी बेहतर कार्यप्रणाली से राष्ट्रीय पहचान बनाई है। एक लाख से कम जनसंख्या वाले निकायों की श्रेणी में नगर पालिका परिषद बड़े बचेली ने देश में पहला और दंतेवाड़ा ने दूसरा स्थान हासिल किया। वहीं, एक लाख से 10 लाख जनसंख्या वाले निकायों की श्रेणी में नगर पालिक निगम बिलासपुर दूसरे स्थान पर रहा। इस तरह राज्य स्तर के दो पुरस्कारों और तीन नगरीय निकायों के सम्मान को मिलाकर छत्तीसगढ़ के खाते में कुल पांच पुरस्कार आए हैं।

सीएम साय ने दी बधाई मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस राष्ट्रीय उपलब्धि पर प्रसन्नता जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संचालित पीएम स्वनिधि योजना छोटे व्यवसायियों को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि फास्टेस्ट मूवर्स में पहला और बेस्ट प्रैक्टिसेज में दूसरा स्थान राज्य में हुए नवाचारों का परिणाम है। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि सरकार का संकल्प विकास का लाभ समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचाना है और यह सम्मान सुशासन के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। वहीं, उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि योजना के जरिए पथ विक्रेताओं को बैंक ऋण, डिजिटल लेनदेन और स्वरोजगार के बेहतर अवसर मिल रहे हैं, जिससे उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। यह भी पढ़ें- छत्तीसगढ़ की अनूठी रामभक्ति को राष्ट्रीय सम्मान, डाक्यूमेंट्री 'राम-नामी' को मिला 72वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, बढ़ा प्रदेश का मान समारोह में शामिल हुए वरिष्ठ अधिकारी नई दिल्ली में आयोजित इस सम्मान समारोह में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, संचालक निलेश महादेव क्षीरसागर और राज्य शहरी विकास अभिकरण के उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी (मिशन) सुनील अग्रहरी उपस्थित रहे। इनके साथ ही बिलासपुर की महापौर पूजा विधानी व आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे, दंतेवाड़ा नगर पालिका अध्यक्ष पायल गुप्ता व सीएमओ अरुण कुमार ध्रुव तथा बड़े बचेली नगर पालिका अध्यक्ष राजू जायसवाल और सीएमओ पी.टी.एम. कृष्णा राव भी समारोह में शामिल हुए।