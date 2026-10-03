छत्तीसगढ़ में निवेश पर सियासत: भाजपा ने कहा उद्योग क्रांति, कांग्रेस बोली- कारखाने हुए बंद

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सिंगापुर दौरे और निवेश को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। भाजपा का कहना है कि मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास, वैश्विक निवेश और रोजगार सृजन के स्वर्णिम दौर में प्रवेश कर चुका है। भाजपा का दावा है कि राज्य सरकार की पारदर्शी नीतियों और 'ईज आफ डूइंग बिजनेस' में सुधार के कारण छत्तीसगढ़ अब घरेलू और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों की पहली पसंद बन गया है।

वहीं, कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के सिंगापुर दौरे को फिजूलखर्ची करार दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि इससे पहले साय दक्षिण कोरिया और जापान गए थे, जहां आठ लाख करोड़ के निवेश का दावा किया गया था, लेकिन वास्तविकता में कोई निवेश नहीं आया और कई कारखाने बंद हो गए हैं। कांग्रेस ने इन्वेटर मीट के संबंध में श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है, जिसमें यह स्पष्ट किया जाए कि कितने उद्योगपतियों ने वास्तव में यहां निवेश किया है। उनका कहना है कि यह दौरा केवल सैर-सपाटा के लिए है।

औद्योगिक विस्तार को गति मिली: चिमनानी भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अमित चिमनानी ने एकात्म परिसर में प्रेस वार्ता में कहा कि राज्य में औद्योगिक विस्तार को गति देने के लिए लगभग आठ लाख करोड़ रुपये के निवेश के लिए 280 परियोजनाओं के सहमति पत्र (एमओयू) हस्ताक्षरित किए जा चुके हैं। इनमें से 55 प्रतिशत परियोजनाओं पर निवेशकों को जमीन देने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 1.6 लाख रोजगार सृजित होंगे चिमनानी ने बताया कि इन परियोजनाओं के पूर्ण होने पर 1.6 लाख से अधिक नए रोजगार सृजित होने की संभावना है। उन्होंने यह भी कहा कि जिन परियोजनाओं का निर्माण और उत्पादन कार्य शुरू हो चुका है, उनके माध्यम से हजारों स्थानीय युवाओं को रोजगार मिला है। प्रेस वार्ता में भाजपा प्रदेश मीडिया के सह संयोजक राहुल राय एवं मीडिया पैनलिस्ट निशिकांत पांडे मौजूद रहे।