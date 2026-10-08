प्लॉट का कब्जा नहीं दिया, बुकिंग भी रद की; अब प्रमोटर को जमा 15 लाख के बदले लौटाने होंगे 33.70 लाख रुपये

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। प्लॉट खरीदने के बाद कब्जा नहीं मिला और बुकिंग भी बिना सूचना रद कर दी गई तो खरीदार को अब जमा रकम के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (सीजी रेरा) ने ऐसे ही एक मामले में वत्सल्य डेवलपर्स सेजबहार को खरीदार की 15 लाख 9 हजार 300 रुपये की जमा राशि के साथ 18 लाख 60 हजार 956 रुपये ब्याज लौटाने का आदेश दिया है। कुल 33 लाख 70 हजार 256 रुपये का भुगतान करना होगा।

प्राधिकरण ने परियोजना का रेरा पंजीयन कराने के निर्देश भी दिए हैं। दोनों मामलों में प्राधिकरण की कार्रवाई का सीधा असर उन लोगों से जुड़ा है, जो अपनी जीवनभर की बचत लगाकर प्लॉट खरीदते हैं। आदेशों से यह संदेश भी गया है कि रकम लेने के बाद खरीदार को कब्जा न देना या नियमों से बाहर जाकर प्लॉट बेचना प्रमोटर के लिए भारी पड़ सकता है।