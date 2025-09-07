NHM कर्मचारी हड़ताल के कारण गर्भवती महिलाओं को झेलनी पड़ रही दोहरी मार, लाइन में लगकर भी इलाज नहीं

नईदुनिया प्रतिनिधि रायपुर: प्रदेशभर में 18 अगस्त से 16 हजार एनएचएम कर्मचारी और 75 हजार मितानिन हड़ताल पर है, जिसकी वजह से पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। गांव गांव में स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने में मितानिन और एनएचएम कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है लेकिन हड़ताल की वजह से गर्भवती महिलाओं को इलाज के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है।

सरकारी अस्पताल में जहां रेगुलर कर्मचारी है वहां मरीजों की भीड़ इतनी ज्यादा हो रही है कि इलाज के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है और बिना इलाज करवाए ही वापस लौटना पड़ रहा है। वहीं कुछ गर्भवती महिलाओं को मजबुरन निजी क्लिनिकों की ओर रुख करना पड़ रहा है जिसकी वजह से उन्हें मोटे दाम देकर इलाज करवाना पड़ रहा है, जो सीधे उनके आर्थिक स्थिति पर चोट कर रहा है।

गर्भवती महिलाओं के लिए थायराइड, ब्लड और यूरिन टेस्ट जरुरी गर्भवती महिलाओं के लिए गर्भवस्था के दौरान थायराइड, ब्लड और यूरिन महत्वपूर्ण जांच होती है, जिसे गर्भवती महिलाओं को बार बार करवाना पड़ता है। लेकिन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में जांच प्रभावित होने की वजह से गर्भवती महिलाओं को जिला अस्पताल की ओर रुख करना पड़ रहा है। भिड़ ज्यादा और स्टॉफ की कमी की वजह से जिला अस्पताल में भी सीमित मरीजों की ही जांच हो रही है। वहीं कुछ महिलाएं घंटों इंतजार करने के बाद निराश होकर वापस घर लौट रही है तो कुछ महिलाएं घंटों लाइन में लगने के बाद भी इलाज नहीं होने पर निजी क्लीनिकों की ओर रुख कर रही हैं। एक गर्भवती महिला ने अपना विडियो जारी कर अपना दर्द बयां किया इंटरनेट मीडिया पर एक विडियो वायरल हो रहा है। जिसमें गर्भवती महिला अपना दर्द बयां कर रही है। महिला का कहना है कि एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से उनके गांव में स्थित स्वास्थ्य केंद्र में जांच बंद है जिसकी वजह से वह जिला अस्पताल आयी। लेकिन जिला अस्पताल में भिड़ ज्यादा होने की वजह से उनका इलाज नहीं हो सका। मजबुरन उन्हें निजी अस्पताल में जाकर मोटे दाम देकर थायराइड, खून और यूरिन की जांच करवायी।