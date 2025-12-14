आज से छत्तीसगढ़ के नवनिर्मित विधानसभा भवन में शुरू होगी सदन की कार्यवाही, बनेगा नया इतिहास

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 14 से 17 दिसंबर तक नवा रायपुर के नवनिर्मित विधानसभा भवन में चलेगा। 14 दिसंबर को विधानसभा का भी स्थापना दिवस है, जिसकी याद में सत्र का पहला दिन इसी तारीख को रखा गया है। इसी के साथ एक नया इतिहास भी बनने जा रहा है। पहली बार रविवार को सत्र शुरू हो रहा है। अभी तक रायपुर-बलौदाबाजार रोड पर स्थित छत्तीसगढ़ विधानसभा के पुराने भवन में सत्र संचालित हो रहा था।

अब ये पहला दिन होगा जब नवा रायपुर के नए भवन में विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होगा। विधानसभा का प्रथम सत्र 14 दिसंबर 2000 को प्रारंभ हुआ था। बीते 25 वर्षों में विधानसभा के कुल 76 सत्र आयोजित किए गए, जिनमें 773 बैठकें हुईं। इन बैठकों में 18 नवंबर 2025 तक कुल 3904 घंटे 55 मिनट की चर्चा दर्ज की गई।

बता दें कि विधानसभा का 77 वां सत्र 18 नवंबर को पुराने भवन में शुरू हुआ, जो निरंतरता में 14 दिसंबर से नवा रायपुर स्थित नवीन विधानसभा भवन में आयोजित होगा। इस प्रकार केंद्रीय सत्र नवीन भवन का पहला सत्र होगा। चतुर्थ एवं पंचम विधानसभा में हुए सबसे अधिक सत्र छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व प्रमुख सचिव चन्द्र शेखर गंगराड़े बताते हैं कि आंकड़ों की दृष्टि से देखें तो चतुर्थ एवं पंचम विधानसभा की अवधि में सर्वाधिक 17 सत्र आयोजित हुए। वहीं द्वितीय विधानसभा के कार्यकाल में सर्वाधिक 182 बैठकें हुईं और सबसे अधिक 960 घंटे की चर्चा दर्ज की गई।