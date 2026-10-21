100 प्रतिशत पेपरलेस होगी छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही, सदन की टेबलों पर लगेंगे डिजिटल गैजेट्स

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। छत्तीसगढ़ की लोकतांत्रिक परंपराओं को सुदृढ़ करने और विधायी प्रक्रिया को आधुनिक दूरदर्शिता से सुसज्जित करने की दिशा में छत्तीसगढ़ विधानसभा ने एक नया इतिहास रचने की तैयारी कर ली है। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह के प्रखर विजन, नवाचार और सतत मार्गदर्शन के फलस्वरूप आगामी बजट सत्र से पूर्व विधानसभा पूरी तरह से डिजिटल एवं पेपरलेस स्वरूप ग्रहण कर लेगी।

विधायी कामकाज को सुगम, पारदर्शी और तकनीक-संचालित बनाने का यह दूरदर्शी श्रेय सीधे तौर पर डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व को जाता है, क्योंकि उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष बनते ही विधानसभा का डिजिटल करने का बीड़ा उठाया था। विधानसभा के सचिव दिनेश शर्मा के अनुसार, डिजिटाइजेशन का कार्य तीन महीने में पूरा करने का लक्ष्य है और इस संबंध में प्रस्ताव राष्ट्रीय ई-विधान शासन को भेजा जा चुका है। बतादें कि एक साल पहले ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नवा रायपुर में विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन किया था।