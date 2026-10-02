PRSU में 111 पदों पर प्रोफेसर भर्ती तीन साल बाद भी अधूरी, 40% पद अब भी खाली पड़े

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय (PRSU) में प्राध्यापकों की कमी बड़ा मुद्दा बन गई है। विश्वविद्यालय में 111 पदों पर प्राध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, लेकिन तीन वर्ष बाद भी प्रबंधन भर्ती पूरी नहीं कर सका है। इससे पढ़ाई के साथ-साथ शोध कार्य भी प्रभावित हो रहा है।

पहले चरण में 60 में से 40 पदों पर भर्ती, दूसरे चरण में सुस्ती विश्वविद्यालय ने भर्ती को दो चरणों में बांटा था। पहले चरण में 60 पदों के लिए भर्ती निकली थी, जिसमें अभी तक 40 पदों पर ही भर्ती हो चुकी है। वहीं दूसरे चरण में 51 पदों के लिए भर्ती निकाली गई, इसमें अब तक केवल 12 पदों पर भर्ती हुई है। यानी कुल 111 पदों में से 52 पदों पर ही नियुक्ति हो पाई है। विश्वविद्यालय में 40 प्रतिशत से अधिक पद अभी भी प्राध्यापकों के खाली हैं।