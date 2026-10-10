माओवादियों के खात्मे के बाद पहली बार राहुल गांधी का बस्तर दौरा, बोधघाट परियोजना के प्रभावितों से मिलेंगे

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का जल्द ही छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल बस्तर संभाग का दौरा प्रस्तावित है। अपने इस प्रवास के दौरान वे बहुचर्चित बोधघाट बहुउद्देशीय परियोजना से प्रभावित होने वाले ग्रामीणों और किसानों से सीधे संवाद करेंगे।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने रायपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी बस्तर के जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए ग्रामीणों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और उनके अधिकारों से कोई समझौता नहीं होने देगी।

प्रभारी सुखदेव भगत के बाद अब राहुल का दौरा

दीपक बैज ने बताया कि हाल ही में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखदेव भगत ने बस्तर का सघन दौरा कर जमीनी हकीकत जानी है और ग्रामीणों की चिंताओं को सुना है। ग्रामीणों की मांग और विस्थापन के अंदेशे को देखते हुए अब राष्ट्रीय स्तर पर आवाज उठाने के लिए राहुल गांधी बस्तर आ रहे हैं। उनके दौरे का विस्तृत कार्यक्रम जल्द तय किया जाएगा। कांग्रेस का दावा है कि इस परियोजना के कारण स्थानीय जनजातीय आबादी की आजीविका और सांस्कृतिक अस्मिता पर गहरा असर पड़ सकता है।

बिजली संकट पर भाजपा सरकार पर साधा निशाना

पत्रकार वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य की ऊर्जा व्यवस्था को लेकर सत्तारूढ़ भाजपा सरकार पर कड़े प्रहार किए। उन्होंने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ बिजली उत्पादन के मामले में एक सरप्लस राज्य रहा है, लेकिन वर्तमान नीतियों के चलते राज्य को बाहर से बिजली खरीदने पर मजबूर होना पड़ रहा है। अघोषित बिजली कटौती ने शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है।