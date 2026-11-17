नईदुनिया न्यूज, खैरागढ़: धान खरीदी के दौरान अवैध भंडारण और कालाबाजारी पर अंकुश लगाने प्रशासन ने निगरानी तेज कर दी है। खाद्य एवं कृषि उपज मंडी विभाग की संयुक्त टीम ने बाजार अतरिया में एक व्यापारिक प्रतिष्ठान पर औचक दबिश दी। जांच के दौरान मेसर्स आगर चंद पारख के प्रतिष्ठान में 17 क्विंटल धान का अवैध भंडारण पाए जाने पर टीम ने धान जब्त करने की कार्रवाई की।

संयुक्त टीम ने प्रतिष्ठान का निरीक्षण कर धान के भंडारण और कारोबार से संबंधित दस्तावेजों की जांच की। कार्रवाई करने पहुंची संयुक्त जांच टीम में सहायक खाद्य अधिकारी संजय ठाकुर, खाद्य निरीक्षक विनोद सागर एवं मनीष ध्रुव तथा मंडी उपनिरीक्षक हरीश सिंह शामिल रहे।