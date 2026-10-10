छत्तीसगढ़ के रेल यात्री ध्यान दें, नवरात्र पर मैहर, डोंगरगढ़ और हावड़ा रूट पर ज्यादा ट्रेनें व अस्थायी ठहराव

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। शारदीय नवरात्र पर्व के दौरान मातारानी के दर्शन करने जाने वाले श्रद्धालुओं और त्योहारी सीजन में यात्रा करने वाले आम यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन ने कई अहम कदम उठाए हैं। नवरात्र के दौरान मध्य प्रदेश के मैहर स्थित मां शारदा देवी और छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित मां बम्लेश्वरी देवी मंदिर में लाखों श्रद्धालु शीश नवाते हैं। इस भारी भीड़ और दबाव को नियंत्रित करने के उद्देश्य से रेलवे ने ट्रेनों के अस्थायी ठहराव, फेरों में वृद्धि और अतिरिक्त कोच जोड़ने का व्यापक निर्णय लिया है।

रेल प्रशासन ने पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर मंडल अंतर्गत मैहर स्टेशन पर दुर्ग-नौतनवा-दुर्ग एक्सप्रेस को पांच मिनट का अस्थायी ठहराव देने की घोषणा की है। यह सुविधा 11 से 22 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगी। समय सारिणी के अनुसार, नौतनवा-दुर्ग एक्सप्रेस मैहर स्टेशन पर देर रात 01:55 बजे पहुंचेगी और 02:00 बजे रवाना होगी। वापसी दिशा में दुर्ग-नौतनवा एक्सप्रेस सुबह 05:35 बजे पहुंचकर 05:40 बजे छूटेगी। इस ठहराव से विंध्य क्षेत्र जाने वाले दर्शनार्थियों को बड़ी सुविधा मिलेगी।