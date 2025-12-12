मेरी खबरें
    बांग्लादेश विमान को नीलाम करेगा रायपुर एयरपोर्ट, 10 सालों से पार्क है

    रायपुर एयरपोर्ट पर 2015 से पार्क बांग्लादेशी विमान को एयरपोर्ट अथारिटी अब नीलाम करेगी। 10 वर्षों में इसके पार्किंग शुल्क चार करोड़ से अधिक हो गए हैं। कंपनी के जवाब न देने से कार्रवाई तेज हुई है। नए निदेशक योगेश नगाइच एयरपोर्ट के सुंदरीकरण और यात्री सुविधाओं में सुधार पर जोर दे रहे हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Fri, 12 Dec 2025 08:28:43 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 12 Dec 2025 08:28:43 AM (IST)
    स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर दस साल से पार्क है बांग्लादेशी विमान। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. दस साल से पार्क बांग्लादेशी विमान नीलामी प्रस्ताव भेजा।
    2. पार्किंग शुल्क चार करोड़ रुपये से अधिक पहुंच चुका है।
    3. कंपनी ने 90 ईमेल के बावजूद कोई जवाब नहीं दिया।

    परितोष दुबे, रायपुर, नईदुनिया प्रतिनिधि। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर दस साल से पार्क किए बांग्लादेशी विमान को एयरपोर्ट अथारिटी नीलाम करेगी। 173 यात्रियों के साथ ढाका से मस्कट जाने के दौरान सात अगस्त 2015 को बांग्लादेशी फ्लाइट क्रमांक एमडी 83 के इंजन में गड़बड़ी आई थी। इस दौरान रायपुर में आपातकालीन लैंडिंग हुई थी। तब से अब तक विमान रायपुर एयरपोर्ट में पार्क है।

    एयरपोर्ट के नवनियुक्त निदेशक योगेश नगाइच ने गुरुवार को बताया कि विमान को नीलाम करने का प्रस्ताव अथारिटी के मुख्यालय भेज दिया गया है। बोर्ड की स्वीकृति मिलने के बाद नीलामी की जाएगी। बताया जा रहा है कि इन दस वर्षों में विमान का पार्किंग शुल्क चार करोड़ से ज्यादा हो गया है।


    बार-बार संपर्क के बाद भी नहीं मिला उत्तर

    बांग्लादेशी विमानन कंपनी को एयरपोर्ट अथारिटी ने इन इस वर्षों में 90 से अधिक बार ईमेल किए हैं, लेकिन विमानन कंपनी ने एयरपोर्ट को किसी भी मेल का जवाब नहीं दिया है। वर्ष 2019 में बांग्लादेशी विमानन कंपनी के विशेषज्ञ रायपुर आए थे। उस दौरान विमान को 300 मीटर खिसकाया गया था। उस समय विशेषज्ञों ने कहा था कि जल्द ही इस विमान को ले जाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

    एयरपोर्ट का सुंदरीकरण प्राथमिकता: नगाइच

    नवनियुक्त निदेशक योगेश नगाइच ने कहा कि एयरपोर्ट का सुंदरीकरण उनकी प्राथमिकता है। इस प्रक्रिया में यात्रियों को मिलनी वाली सुविधाओं और उनके अनुभव को बेहतर किया जाएगा। एयरपोर्ट के विकास का प्रस्ताव बोर्ड को भेजा गया है।

    वे गुरुवार को एयरपोर्ट के प्रशासनिक भवन के सभागार में मीडियाकर्मियों को संबोधित कर रहे थे। रायपुर से पहले उदयपुर के हवाईअड्डे के निदेशक रह चुके नगाइच ने बताया कि उदयपुर में पदस्थापना के दौरान उन्होंने यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने के कई प्रयास किए थे। रायपुर में भी उनकी कोशिशें जारी रहेगी।

    नोटम में बंद नहीं कर सकते संचालन

    इसी वर्ष आकाशीय बिजली गिरने से एयरपोर्ट को हुए नुकसान के कारण बाधित हुई उड़ानों के प्रसंग पर नगाइच ने कहा कि मौसम विभाग की चेतावनी को गंभीरता से लिया जाता है। आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी पर जारी नोटम में सामान्य तौर पर विमानों का संचालन नहीं रोका जाता।

    सतर्कता बढ़ाई जाती है। किसी भी प्राकृतिक आपदा से निपटने का कोई भी उपाय शत प्रतिशत सफल होना मुश्किल होता है। इसी वर्ष दस और 11 सितंबर को बिजली गिरने से एयरपोर्ट के उपकरण प्रभावित हुए थे। कई उड़ानों को डाइवर्ट करना पड़ा था।

