रायपुर एयरपोर्ट का विंटर शेड्यूल जारी, दिल्ली की पहली फ्लाइट का समय बदला, अंबिकापुर उड़ान शुरू

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। रायपुर स्थित स्वामी विवेकानंद विमानतल से यात्रा करने वाले हवाई यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। एयरपोर्ट प्रबंधन की ओर से नया विंटर शेड्यूल लागू कर दिया गया है, जिसमें कई उड़ानों के समय में बदलाव हुआ है और कुछ नए क्षेत्रीय रूट्स भी जोड़े गए हैं। 25 अक्टूबर से 27 मार्च की अवधि के लिए घोषित शेड्यूल के अनुसार, दिल्ली जाने वाली पहली फ्लाइट अब अपने पुराने समय से आधा घंटा पहले उड़ान भरेगी।

इसके अतिरिक्त बस्तर और सरगुजा संभाग को जोड़ने वाली उड़ानों के दिनों में भी फेरबदल हुआ है। एयर इंडिया की दिल्ली उड़ानों के समय में बदलाव किया गया है। दिल्ली की पहली फ्लाइट आधे घंटे पहले विंटर शेड्यूल में विमानन कंपनी एयर इंडिया की उड़ानों के समय में संशोधन किया गया है। अब रायपुर से दिल्ली के लिए पहली फ्लाइट सुबह सात बजकर पचपन मिनट पर प्रस्थान करेगी, जो पहले आठ बजकर 25 मिनट पर जाती थी। यात्रियों को अब सुबह एयरपोर्ट पर जल्दी पहुंचना होगा।

आखिरी उड़ान के समय में बदलाव नहीं हालांकि, दिल्ली के लिए एयर इंडिया की आखिरी उड़ान के समय में कोई बदलाव नहीं हुआ है और यह अपने तय समय रात आठ बजकर 45 मिनट पर ही रवाना होगी। कंपनी की ओर से रायपुर और दिल्ली के बीच प्रतिदिन कुल तीन उड़ानों का संचालन पूर्ववत जारी रहेगा। अलायंस एयर से अंबिकापुर और जगदलपुर की राह आसान क्षेत्रीय हवाई संपर्क को मजबूती देते हुए अलायंस एयर ने अपनी सेवाओं का विस्तार किया है। नए शेड्यूल के तहत रायपुर से अंबिकापुर के लिए नई उड़ान मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को संचालित होगी। जगदलपुर के लिए भी सप्ताह में तीन दिन यानी मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को नियमित विमान सेवा मिलेगी। वहीं मध्य प्रदेश के रीवा के लिए सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को उड़ानें उपलब्ध रहेंगी। पूर्व में केवल रीवा और जगदलपुर ही जुड़े थे, लेकिन अब अंबिकापुर के जुड़ने से उत्तरी छत्तीसगढ़ के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।