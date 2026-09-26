कान्हा जा रहे 5 दोस्तों की कार उफनती नदी में बही, पुलिस की चेतावनी के बाद भी स्टॉपर तोड़कर घुसाई कार; रात में रेस्क्यू

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। मध्यप्रदेश के कान्हा किसली घूमने निकले रायपुर और भिलाई के पांच दोस्तों की कार शनिवार देर रात खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के दनिया पुल पर उफनती नदी में बह गई। पुल पर तैनात पुलिस जवानों की चेतावनी के बाद भी कार ड्राइवर ने स्टॉपर तोड़कर बाढ़ के पानी में गाड़ी घुसा दी। तेज बहाव में कार सड़क से बहकर नदी के बीच पहुंच गई।

कार में सवार पांचों लोग किसी तरह पेड़ का सहारा लेकर फंसे रहे और 112 पर फोन कर मदद मांगी। सूचना मिलते ही गंडई थाना प्रभारी शिव शंकर गेदले पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और भारी बारिश और अंधेरे के बीच रेस्क्यू कर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला।

पुलिस की चेतावनी को किया नजरअंदाज, फिर नदी में बही कार पुलिस के मुताबिक 25 सितंबर को लगातार बारिश के कारण KCG जिले के नदी-नाले उफान पर हैं। बाढ़ की आशंका को देखते हुए दनिया पुल पर पुलिस बल तैनात किया गया था। 26 सितंबर की रात करीब 2.30 बजे रायपुर की तरफ से स्विफ्ट डिजायर कार नंबर CG 04 PV 5636 पुल पर पहुंची। पुलिस जवानों ने कार ड्राइवर को आगे नहीं जाने की चेतावनी दी। इसके बाद भी ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ाई और पुल पर लगे स्टॉपर को टक्कर मार दी। कार जैसे ही पुल के बाढ़ वाले हिस्से में पहुंची, तेज बहाव ने उसे चपेट में ले लिया। कुछ ही देर में कार बहकर नदी के बीच में जा फंसी।