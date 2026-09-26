एयरटेल पर रायपुर उपभोक्ता आयोग की कार्रवाई: छह महीने का एडवांस लेकर काटा था ब्राडबैंड कनेक्शन

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। रायपुर स्थित जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने दूरसंचार क्षेत्र की दिग्गज कंपनी भारती एयरटेल लिमिटेड को अनुचित व्यापार व्यवहार और सेवा में कमी का दोषी ठहराया है। छह महीने का अग्रिम किराया लेने के बाद भी अतिरिक्त शुल्क का दबाव बनाकर इंटरनेट सेवा बाधित करने के मामले में आयोग ने कंपनी पर सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने एयरटेल को उपभोक्ता की मूल राशि ब्याज सहित लौटाने के साथ ही मानसिक प्रताड़ना व विधिक व्यय के लिए दस हजार रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया है।

यह प्रकरण रायपुर निवासी राहुल जैन से जुड़ा है, जिन्होंने 27 जून 2016 को आयोग के समक्ष अपना परिवाद दर्ज कराया था। राहुल ने एयरटेल के एडवांस रेंटल प्लान के तहत छह महीने के ब्राडबैंड इंटरनेट के लिए 5,700 रुपये का एकमुश्त अग्रिम भुगतान किया था। इसके बावजूद कंपनी ने उन्हें पसंद का नंबर नहीं दिया और उल्टे मासिक बिल में 99 रुपये का अतिरिक्त चार्ज तथा 250 रुपये नंबर बदलने का शुल्क जोड़ दिया। उपभोक्ता द्वारा इस अनुचित बिल का विरोध करने और भुगतान न करने पर एयरटेल ने मनमाने तरीके से कनेक्शन काट दिया।