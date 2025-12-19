मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    पूर्व महापौर के बेटे को चार आवारा कुत्तों ने काटा, प्रमोद दुबे ने कहा- कागजों पर चल रही योजनाएं

    रायपुर में आवारा कुत्तों के हमले में पूर्व महापौर प्रमोद दुबे के बेटे को गंभीर रूप से काटा गया। घटना के बाद दुबे ने नगर निगम और सरकार पर लापरवाही का आ ...और पढ़ें

    By Anurag MishraEdited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Fri, 19 Dec 2025 12:50:45 PM (IST)Updated Date: Fri, 19 Dec 2025 12:50:45 PM (IST)
    पूर्व महापौर के बेटे को चार आवारा कुत्तों ने काटा, प्रमोद दुबे ने कहा- कागजों पर चल रही योजनाएं
    रायपुर में आवारा कुत्तों का मामले पर राजनीति तेज हो गई है। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. रायपुर में आवारा कुत्तों ने पूर्व महापौर के बेटे को काटा
    2. प्रमोद दुबे ने नगर निगम और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए
    3. एक साल में रायपुर में 51 हजार डॉग बाइट मामले

    रायपुर, नईदुनिया प्रतिनिधि। राजधानी रायपुर में आवारा कुत्तों ने पूर्व महापौर प्रमोद दुबे के बेटे को दौड़ा-दौड़ाकर काट दिया है। इस घटना के बाद प्रमोद दुबे ने सवाल उठाते हुए नगर निगम और सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, एक साल में रायपुर में 51 हजार डॉग बाइट हुए हैं। इससे समझ में आ रहा है कि निदान के लिए कोई प्रयास नहीं हो रहा है।

    दुबे ने कहा, संवेदनशील मुद्दों पर कार्रवाई के लिए जो योजना है वो कागजों पर चल रही है। यह रायपुर नगर निगम और सरकार के बीच टकराव का नतीजा है। लगातार कुत्ते नोच रहे हैं, काट रहे हैं, घसीट रहे हैं। इसका सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहा है। मेरे बेटे को चार कुत्तों ने दौड़ाकर काटा है।


    पूर्व महापौर प्रमोद दुबे ने कहा, कुत्तों के नाम पर अधिकारी और भाजपा नेता अपना जेब भर रहे हैं और आम जनता भुगत रहे हैं। आवारा कुत्तों की नसबंदी, टीकाकरण और शेल्टर होम सिर्फ कागजों पर संचालित हो रहा है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.