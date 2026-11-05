रायपुर में जमीन सौदे पर 4 करोड़ की रंगदारी, अनवर ढेबर समेत छह पर मारपीट व धमकी की FIR

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर : जमीन के पुराने सौदे को लेकर चार करोड़ रुपये की मांग और कारोबारी को धमकाने का मामला सामने आया है। कारोबारी बलराम धरमानी की शिकायत पर पुलिस ने अनवर ढेबर समेत छह लोगों के खिलाफ जबरन वसूली, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में अपराध दर्ज किया है। शिकायत में आरोप है कि अनवर ढेबर और कुबेर ने कारोबारी के साथ गाली-गलौज और मारपीट की। वहीं, अन्य लोगों पर भी एक राय होकर चार करोड़ रुपये की वसूली का दबाव बनाने का आरोप लगाया गया है।

जमीन सौदे का पुराना विवाद एफआइआर के मुताबिक, बलराम धरमानी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। वर्ष 2018 में उन्होंने बोर्ड परिवार के साथ लाभांडी में 2.60 लाख वर्गफीट जमीन का सौदा किया था। इसमें 40 हजार वर्गफीट जमीन की रजिस्ट्री उनके नाम हुई थी, जबकि बाकी जमीन का एग्रीमेंट हुआ था। परिवार में आपसी विवाद के कारण शेष जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो सकी।

शिकायतकर्ता का कहना है कि वर्ष 2022 में संदीप अग्रवाल ने विवादित जमीन उनके नाम कराने के एवज में चार करोड़ रुपये की मांग की थी। बाद में उन्होंने 40 हजार वर्गफीट जमीन बोर्ड परिवार के नाम वापस रजिस्ट्री करा दी। इसके एवज में 1.65 करोड़ और शेष जमीन की बयाना राशि 1.50 करोड़ रुपये मिलाकर कुल 3.15 करोड़ रुपये वापस मिलने का दावा किया है। उनका कहना है कि अब कोई लेन-देन बाकी नहीं है। होटल वेलकिन में मारपीट और धमकी इसके अगले दिन 27 सितंबर को फाफाडीह चौक स्थित होटल वेलकिन में शाम करीब 4:30 बजे बैठक हुई। शिकायतकर्ता के अनुसार, यहां अनवर ढेबर, कुबेर, संदीप अग्रवाल, आसिफ मेमन, नागेंद्र पांडे और विवेक जोशी मौजूद थे। चार करोड़ रुपये देने से इन्कार करने पर अनवर ढेबर और कुबेर राठी ने गाली-गलौज और मारपीट की। साथ ही कारोबारी और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई।