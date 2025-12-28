रायपुर में फर्जी ई-चालान APK से मोबाइल हैक, व्यापारी के खाते से 10 लाख की ऑनलाइन ठगी

रायपुर, नईदुनिया प्रतिनिधि। राजधानी रायपुर में सायबर ठगी का गंभीर मामला सामने आया है। अज्ञात व्यक्ति ने फर्जी RTO E-CHALLAN.apk फाइल भेजकर एक व्यापारी का मोबाइल हैक कर लिया और उसके बैंक खाते से 10 लाख रुपये की ऑनलाइन ठगी कर ली। मामले में थाना गंज पुलिस ने धारा 318(4) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार प्रार्थी पंकज पटेल (35 वर्ष) निवासी फाफाडीह रायपुर, अरिहंत कॉम्प्लेक्स स्टेशन रोड स्थित पटेल स्विच गियर नामक दुकान का संचालन करते हैं। प्रार्थी ने थाना गंज में रिपोर्ट दर्ज कराई है। व्हाट्सएप पर आया फर्जी ई-चालान शिकायत में बताया गया कि 18 दिसंबर 2025 को उनके व्हाट्सएप नंबर पर RTO E-CHALLAN.apk नाम की फाइल आई थी, जो रमेश गति ट्रांसपोर्ट के नाम से भेजी गई थी। 19 दिसंबर को उन्होंने उक्त फाइल खोलकर देखी। इसके बाद 22 दिसंबर को दोपहर करीब 12 बजे उनके HDFC बैंक खाते से IMPS के माध्यम से दो बार में 5-5 लाख रुपये, कुल 10 लाख रुपये निकाल लिए गए।