रायपुर में फर्जी ई-चालान APK से मोबाइल हैक, व्यापारी के खाते से 10 लाख की ऑनलाइन ठगी
रायपुर में साइबर ठगी का मामला सामने आया है, जहां फर्जी RTO E-CHALLAN.apk फाइल खोलने पर व्यापारी का मोबाइल हैक हो गया। ठगों ने HDFC बैंक खाते से 10 लाख ...और पढ़ें
Publish Date: Sun, 28 Dec 2025 11:54:46 AM (IST)Updated Date: Sun, 28 Dec 2025 11:54:46 AM (IST)
रायपुर में सायबर ठगी का गंभीर मामला। (फाइल फोटो)
HighLights
- फर्जी RTO E-CHALLAN.apk फाइल से मोबाइल हुआ हैक
- HDFC खाते से IMPS द्वारा 10 लाख रुपये निकाले
- व्हाट्सएप पर आए लिंक से शुरू हुई साइबर ठगी
रायपुर, नईदुनिया प्रतिनिधि। राजधानी रायपुर में सायबर ठगी का गंभीर मामला सामने आया है। अज्ञात व्यक्ति ने फर्जी RTO E-CHALLAN.apk फाइल भेजकर एक व्यापारी का मोबाइल हैक कर लिया और उसके बैंक खाते से 10 लाख रुपये की ऑनलाइन ठगी कर ली। मामले में थाना गंज पुलिस ने धारा 318(4) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार प्रार्थी पंकज पटेल (35 वर्ष) निवासी फाफाडीह रायपुर, अरिहंत कॉम्प्लेक्स स्टेशन रोड स्थित पटेल स्विच गियर नामक दुकान का संचालन करते हैं। प्रार्थी ने थाना गंज में रिपोर्ट दर्ज कराई है।
व्हाट्सएप पर आया फर्जी ई-चालान
- शिकायत में बताया गया कि 18 दिसंबर 2025 को उनके व्हाट्सएप नंबर पर RTO E-CHALLAN.apk नाम की फाइल आई थी, जो रमेश गति ट्रांसपोर्ट के नाम से भेजी गई थी। 19 दिसंबर को उन्होंने उक्त फाइल खोलकर देखी। इसके बाद 22 दिसंबर को दोपहर करीब 12 बजे उनके HDFC बैंक खाते से IMPS के माध्यम से दो बार में 5-5 लाख रुपये, कुल 10 लाख रुपये निकाल लिए गए।
खाते से रकम निकलने का मैसेज मिलते ही पीड़ित ने तत्काल बैंक पहुंचकर खाता ब्लॉक कराया। बाद में जब उन्होंने रमेश गति ट्रांसपोर्ट से संपर्क किया तो सामने आया कि उसका मोबाइल भी हैक हो चुका है और उसके खाते से भी करीब 4 लाख रुपये की ठगी हुई है। उसके अनुसार फर्जी फाइल किसने और कैसे फॉरवर्ड की, इसकी जानकारी उसे भी नहीं है।
सायबर पोर्टल में भी शिकायत
पीड़ित ने घटना की शिकायत सायबर क्राइम पोर्टल पर भी दर्ज कराई है और अपने परिजनों को जानकारी दी। पुलिस अब मोबाइल, बैंक ट्रांजेक्शन और डिजिटल लिंक के आधार पर अज्ञात आरोपियों की तलाश में जुटी है।
कैसे बचें सायबर ठगी से
- WhatsApp या SMS पर आई किसी भी APK फाइल को न खोलें, चाहे वह जान-पहचान वाले के नंबर से ही क्यों न आई हो।
- RTO, बैंक, बिजली बिल या ई-चालान के नाम से आई लिंक/फाइल की पहले आधिकारिक वेबसाइट से पुष्टि करें।
- मोबाइल में अनजान स्रोत (Unknown Sources) से ऐप इंस्टॉल की अनुमति बंद रखें।
- फोन में एंटीवायरस और सिक्योरिटी अपडेट नियमित रूप से अपडेट रखें।
- बैंक से जुड़ी किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत बैंक और 1930 सायबर हेल्पलाइन पर सूचना दें।
- ओटीपी, पिन, पासवर्ड किसी के साथ साझा न करें।