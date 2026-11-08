रायपुर में महिला डॉक्टर से दहेज प्रताड़ना, पैसों के लिए की शादी, बीमार बच्चे के साथ बेसहारा छोड़ा

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: राजधानी में महिला डाक्टर ने पति और ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना, मारपीट और आर्थिक शोषण का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि शादी के दो दिन बाद से ही उसे पुरानी कार और कम सोना लाने का ताना दिया जाने लगा। मायके से सोना और पैसे लाने का दबाव बनाया जाता था। विरोध करने पर पति गाली-गलौज और मारपीट करता था। महिला थाना पुलिस ने पति शुभ शर्मा, ससुर संजय शर्मा, सास स्मृति शर्मा और पति के नाना दशरथलाल तिवारी के खिलाफ अपराध दर्ज किया है।