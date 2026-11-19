नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। खम्हारडीह के भावना नगर में सोना-चांदी कारोबारी पदमेश दुबे के घर से 15 लाख रुपये के जेवर और नकदी चोरी करने वाले कुक बबलू मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

वह दो-तीन महीने से मौका पाकर अलमारी के लॉकर से धीरे-धीरे आभूषण और सिक्के चुरा रहा था। चोरी के जेवर खरीदने वाले कुशालपुर निवासी ज्वेलर्स संतोष सोनी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों के कब्जे से करीब 3.15 लाख रुपये के सोने-चांदी के आभूषण बरामद हुए हैं।