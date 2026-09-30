रायपुर में काशी विश्वनाथ और जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करने हैं तो नवरात्र में पंचमी के बाद जाएं माना

परितोष दुबे, नईदुनिया, रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शारदीय नवरात्र और दुर्गा पूजा महोत्सव को लेकर उत्साह चरम पर है। राजधानी का माना क्षेत्र अपनी विशिष्ट और कलात्मक दुर्गा पूजा के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध है। इस वर्ष भी माना की दोनों प्रमुख सार्वजनिक पूजा समितियां श्रद्धालुओं को अविस्मरणीय अनुभव कराने के लिए भव्य और अनूठे पूजा पंडाल तैयार करवा रही हैं।

माना बाजार स्थित सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति की ओर से इस बार प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ मंदिर की प्रतिकृति तैयार की जा रही है। वहीं माना कैंप मैदान में ओडिशा के पवित्र जगन्नाथ मंदिर के भव्य स्वरूप के दर्शन होंगे। दोनों ही समितियां बीते कई दशकों से अपनी अनूठी थीम और कलात्मक प्रस्तुतियों के माध्यम से राजधानीवासियों को आकर्षित करती रही हैं।

माना बाजार स्थित सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति की ओर से इस बार प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ मंदिर की प्रतिकृति तैयार की जा रही है। वहीं माना कैंप मैदान में ओडिशा के पवित्र जगन्नाथ मंदिर के भव्य स्वरूप के दर्शन होंगे। दोनों ही समितियां बीते कई दशकों से अपनी अनूठी थीम और कलात्मक प्रस्तुतियों के माध्यम से राजधानीवासियों को आकर्षित करती रही हैं।

माना बाजार में काशी विश्वनाथ मंदिर की थीम पर तैयार होता पूजा पंडाल। - परितोष दुबे

काशी विश्वनाथ और जगन्नाथ मंदिर की भव्य थीम

माना बाजार और माना कैंप मैदान में बन रहे ये दोनों पंडाल इस वर्ष श्रद्धालुओं के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेंगे। माना बाजार में जहां भगवान शिव की पावन नगरी काशी की दिव्यता और काशी विश्वनाथ मंदिर की ऐतिहासिक वास्तुकला को पंडाल के रूप में साकार किया जा रहा है, वहीं माना कैंप मैदान में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के पावन धाम जगन्नाथ पुरी मंदिर की भव्य छवि साकार होगी। इन दोनों पंडालों को वास्तविक मंदिरों जैसा स्वरूप देने के लिए संरचना और नक्काशी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि यहां आने वाले भक्तों को वास्तविक तीर्थस्थल में उपस्थित होने जैसा आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त हो सके।

बंगाल के कारीगरों की अद्भुत शिल्पकला

इन विशाल और कलात्मक पूजा पंडालों के निर्माण के लिए पश्चिम बंगाल से अनुभवी कारीगरों का विशेष दल रायपुर पहुंचा है। कारीगरों ने अगस्त माह के दूसरे हफ्ते से ही दिन-रात मेहनत करके निर्माण कार्य शुरू कर दिया था। वर्तमान में दोनों ही आयोजन स्थलों पर पंडाल निर्माण का कार्य बेहद तीव्र गति से चल रहा है। बांस, कपड़े और विभिन्न पारंपरिक सजावटी सामग्रियों का उपयोग कर पंडालों को सुंदर रूप दिया जा रहा है। विशेष बात यह है कि माना बाजार पूजा समिति की मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा भी बंगाल के मूर्तिकारों द्वारा आयोजन स्थल पर ही तैयार की जा रही है, जो अपने पारंपरिक बंगाली सौंदर्य और जीवंतता के लिए जानी जाती है।