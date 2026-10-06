रायपुर मेडिकल कॉलेज: 152 डॉक्टर पदों पर भर्ती, 14 अक्टूबर को होगा इंटरव्यू, जाने आवेदन की प्रक्रिया

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी रायपुर स्थित पं. जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय में रिक्त पड़े चिकित्सकों और चिकित्सा शिक्षकों के पदों को भरने के लिए वृहद भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है। कॉलेज प्रशासन की ओर से सहायक प्राध्यापक, सीनियर रेजिडेंट और जूनियर रेजिडेंट के कुल 152 रिक्त पदों पर संविदा आधार पर नियुक्ति की जाएगी। राज्य के इस प्रमुख चिकित्सा संस्थान में संकाय सदस्यों और रेजिडेंट डॉक्टरों की लंबे समय से आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इस महत्वपूर्ण भर्ती से मेडिकल कॉलेज और उससे संबद्ध अस्पताल की ओपीडी, आईपीडी तथा आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा।

इस भर्ती अभियान के तहत सबसे अधिक 73 पद सीनियर रेजिडेंट के लिए निर्धारित किए गए हैं। वहीं मेडिकल छात्रों के अध्यापन और विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सहायक प्राध्यापक के 71 पदों पर चयन किया जाएगा। ये दोनों ही पद कॉलेज के विभिन्न क्लीनिकल तथा नॉन-क्लीनिकल विभागों में विभाजित हैं। इसके अतिरिक्त सुपर स्पेशियलिटी सेवाओं के अंतर्गत क्रिटिकल केयर तथा सीटीवीएस (कार्डियो वैस्कुलर थोरेसिक सर्जरी) विभाग के लिए जूनियर रेजिडेंट के आठ पद तय किए गए हैं। इन नियुक्तियों से गंभीर मरीजों की गहन चिकित्सा और आपातकालीन देखभाल को मजबूती मिलेगी।