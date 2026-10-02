रायपुर में MG मोटर्स एजेंसी के नाम पर 21 लाख की ठगी, फेसबुक विज्ञापन देखकर किया था आवेदन

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी रायपुर में फेसबुक पर फर्जी विज्ञापन दिखाकर ठगी का मामला सामने आया है। MG मोटर्स की एजेंसी दिलाने के नाम पर सिविल कांट्रेक्टर से 21 लाख 45 हजार 700 रुपये ठग लिए गए। मामले की शिकायत DD नगर थाने में दर्ज की गई है। पुलिस ने अज्ञात मोबाइल धारकों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

फेसबुक पर विज्ञापन देखकर शुरू हुआ संपर्क अग्रोहा सोसायटी रायपुरा निवासी मनोज कुमार सिन्हा पेशे से सिविल कांट्रेक्टर हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि 27 जुलाई 2026 को उन्होंने फेसबुक पर MG मोटर्स की ओर से रायपुर में शोरूम खोलने का विज्ञापन देखा। विज्ञापन में इच्छुक लोगों से एक लिंक के जरिए बायोडाटा भरने को कहा गया था। मनोज ने ऑनलाइन फॉर्म में अपनी डिटेल भर दी।

अगले दिन एक महिला का फोन आया। उसने खुद को MG मोटर्स की कर्मचारी बताया और रायपुर में एजेंसी के आवेदन को लेकर जानकारी ली। महिला ने शोरूम के लिए प्रपोज्ड जमीन की फोटो मांगी और दो ई-मेल आईडी भी दीं। मनोज ने जमीन की फोटो भेज दी। महिला ने बताया कि शोरूम बनाने में करीब एक साल लगेगा, इसलिए किराए पर जगह लेने की सलाह दी। पहले 2.95 लाख, फिर 18.50 लाख जमा कराए आरोपियों ने रजिस्ट्रेशन के नाम पर 2 लाख 95 हजार 700 रुपये एक बैंक अकाउंट में जमा करने को कहा। मनोज ने 7 सितंबर को अपनी फर्म PS कंस्ट्रक्शन के बैंक अकाउंट से RTGS के जरिए रकम ट्रांसफर कर दी। इसके बाद उन्होंने अग्रोहा कॉलोनी, रिंग रोड नंबर-1 किनारे शोरूम के लिए दुकान किराए पर ले ली।