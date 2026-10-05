रायपुर नगर निगम में आवेदन पत्र और फूलों का हार पहनकर पांच घंटे तक अर्धनग्न प्रदर्शन, नागरिक समस्याओं के समाधान की मांग

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी रायपुर के नगर निगम मुख्यालय में उस समय स्थिति असामान्य हो गई, जब अपने क्षेत्र की बदहाल समस्याओं से तंग आ चुके नागरिकों ने एक अनूठा और कड़ा विरोध दर्ज कराया। कुशालपुर और आसपास के क्षेत्र के रहवासियों ने निगम प्रशासन की कार्यशैली और अनदेखी से परेशान होकर सोमवार को नगर निगम कार्यालय के सामने अर्धनग्न होकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान एक स्थानीय युवक ने पूर्व में नगर निगम को सौंपे गए दर्जनों आवेदनों और पत्रों की माला अपने गले में पहन रखी थी।

प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वे अपने इलाके की बुनियादी सुविधाओं के लिए पिछले कई सालों से लगातार नगर निगम के चक्कर काट रहे हैं। कई गंभीर विषयों पर तो 20 से 25 बार तक लिखित शिकायतें और मांग पत्र दिए जा चुके हैं, किंतु निगम प्रशासन की कुंभकर्णी नींद नहीं टूट रही है। थक-हारकर उन्होंने शासन और प्रशासन का ध्यान खींचने के लिए अर्धनग्न होकर और आवेदनों की माला पहनकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन का मार्ग चुना। इस दौरान प्रदर्शनकारी सीधे नगर निगम आयुक्त से मिलकर अपनी पीड़ा व्यक्त करने पर अड़े रहे।