Raipur News: मनरेगा पर आमने-सामने बीजेपी-कांग्रेस, सीएम साय बोले- मनमोहन सरकार ने खाया था मजदूरों का पैसा
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मनरेगा को लेकर कांग्रेस के विरोध पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का विरोध दिखावटी है और उसके शासनकाल में भार ...और पढ़ें
Publish Date: Tue, 06 Jan 2026 08:20:22 AM (IST)Updated Date: Tue, 06 Jan 2026 08:29:39 AM (IST)
प्रदेश भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में पत्रकारवार्ता को संबोधित करते मुख्यमंत्री विष्णु देव साय (मध्य)। साथ में अन्य पदाधिकारी। फोटो- नईदुनिया प्रतिनिधि
HighLights
- सीएम साय ने कांग्रेस के विरोध को दिखावटी बताया।
- कांग्रेस शासन में मनरेगा में लाखों धांधली शिकायतें आईं।
- नए अधिनियम से 125 दिनों का रोजगार मिलेगा।
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया रायपुर। मनरेगा को लेकर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सोमवार को लेकर कांग्रेस के विरोध पर कड़ा प्रहार किया। सीएम साय ने कहा कि कांग्रेस केवल दिखावे के लिए विरोध कर रही है। उन्हें इस बात पर आपत्ति है कि योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाया गया, जबकि कांग्रेस ने गांधी जी के लिए कुछ नहीं किया।
2005 में लागू मनरेगा के दौरान कांग्रेस सरकार के 10 वर्षों में 10.91 लाख धांधली की शिकायतें आई, जिसमें फर्जी मास्टर रोल बनाकर मजदूरों की राशि में भ्रष्टाचार किया गया।
मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया हमला
- मुख्यमंत्री साय ने प्रदेश भाजपा कायर्यालय में आयोजित प्रेस कान्फ्रेंस में कहा कि नया विकसित भारत जी राम-जो अधिनियम भ्रष्टाचार को समाप्त करेगा। यह अधिनिगम ग्रामीण विकास में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा और वास्तविक मजदूरों को सीधा लाभ देगा। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में लाया गया यह अधिनियम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में मील का पत्थर साथित होगा।
सीएम ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में लाया गया यह अधिनियम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में मील का पत्थर साबित होगा। यह किसानों और गरीबों को प्राथमिकता देने की पीएम की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।
मनरेगा में जहां 100 दिनों का रोजगार मिलता था, वहीं अब इस अधिनियम के तहत 125 दिनों का रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा। मजदूरी का भुगतान अब सात दिनों के भीतर होगा और विलंबित भुगतान पर अतिरिक्त राशि दी जाएगी।
दो साल से मनरेगा का काम ठप: भूपेश बघेल
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश में पिछले दो वर्षों से मनरेगा का काम ठप है। कांग्रेस सरकार ने कोरोना काल में भी देशभर में सबसे पहले छत्तीसगढ़ में मनरेगा शुरू कर लोगों को रोजगार दिया था। उस समय भाजपा ने 'फिजिकल डिस्टेंसिंग' का बहाना बनाकर इस काम को रुकवाने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।