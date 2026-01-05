मेरी खबरें
    By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Mon, 05 Jan 2026 10:02:42 AM (IST)Updated Date: Mon, 05 Jan 2026 10:02:42 AM (IST)
    रायपुर में तेज रफ्तार का कहर... कार ने बाइक सवाल को मारी टक्कर, युवक गंभीर
    तेज रफ्तार बाइक ने राजधानी में मचाया कहर। (फोटो- नईदुनिया प्रतिनिधि)

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी रायपुर में एक बार फिर तेज रफ्तार ने कहर बरपाया है। तेलीबांधा थाना क्षेत्र अंतर्गत अग्रसेन धाम चौक के पास देर रात तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे मौके पर मौजूद लोगों की मदद से तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है।

    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दुर्घटना के समय कार में दो युवक और दो युवतियां सवार थे। टक्कर के बाद कार चालक वाहन छोड़कर सभी सवार मौके से फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

    सूत्रों के मुताबिक, हादसे में शामिल कार किसी विधायक के बेटे की बताई जा रही है, हालांकि पुलिस ने अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। सूचना मिलने पर तेलीबांधा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, जिससे फरार आरोपियों की पहचान की जा सके।


    पुलिस कार को जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। घायल युवक की हालत गंभीर बनी हुई है।

