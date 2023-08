रायपुर। Raipur News छत्तीसगढ़ की तर्ज पर भारत सरकार 12वीं के साथ आईटीआई कराने पर विचार कर रही और हमने हायर सेकेण्डरी पास करने वाले छात्र-छात्राओं को आईटीआई प्रमाण पत्र भी वितरित कर दिए हैं। ये बातें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षक भर्ती - 2023 के अंतर्गत व्याख्याताओं को नियुक्ति पत्र एवं 292 छात्र-छात्राओं को हायर सेकेंडरी सह आईटीआई ट्रेड प्रमाण पत्र प्रदान करते हुए कही।

#WATCH | Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel says, "For the first time, 2 courses have been introduced for the students in the schools of the state in which they will get higher secondary and ITI certificates together." pic.twitter.com/rrXEmWc0do

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) August 12, 2023