Raipur News: डेयरी के दो कर्मचारियों CCTV में झगड़ते दिखे, आरोपी ने हथियार से वार कर चीरा गला, मौके पर मौत
रायपुर के खम्हारडीह थाना क्षेत्र में दूध डेयरी में काम करने वाले दो युवकों के बीच शराब के नशे में विवाद हो गया। झगड़े के दौरान सन्नी साहू ने धारदार हथ ...और पढ़ें
Publish Date: Wed, 24 Dec 2025 09:26:27 AM (IST)Updated Date: Wed, 24 Dec 2025 09:26:27 AM (IST)
डेयर कर्मचारी की मौत। (फाइल फोटो)
HighLights
- शराब के नशे में डेयरी कर्मचारियों के बीच हुआ विवाद।
- धारदार हथियार से हमला, युवक की मौके पर मौत।
- सीसीटीवी फुटेज से पूरी घटना का खुलासा हुआ।
रायपुर नईदुनिया, प्रतिनिधि। राजधानी के खम्हारडीह थाना क्षेत्र के कचना स्थित साहू दूध डेयरी में काम करने वाले दो युवकों के बीच हुए हिंसक विवाद हुआ। आरोपी ने शराब के नशे में हुए झगड़े के दौरान एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी। घटना 23 और 24 दिसंबर की दरमियानी रात करीब 1:30 बजे की बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है।
पुलिस ने बताया कि साहू दूध डेयरी कचना के संचालक चिंटू साहू ने देर रात थाने पहुंचकर सूचना दी कि डेयरी में काम करने वाले उसके दोनों कर्मचारी सन्नी साहू और दुर्गेश धृतलहरे डेयरी में मौजूद नहीं हैं। दोनों एक कमरे में रहते थे, वहां फर्श पर खून फैला हुआ मिला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। जांच शुरू की।
सीसीटीवी से खुला राज
- डेयरी में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच करने पर सामने आया कि दोनों कर्मचारियों के बीच आपस में जमकर झगड़ा हुआ था। लड़ाई के दौरान दुर्गेश धृतलहरे बेहोश होकर गिर पड़ा, जिसके बाद सन्नी साहू उसे ऑटो में बैठाकर वहां से ले गया। काफी तलाश के बाद पुलिस को आरोपी सन्नी साहू मेकाहारा अस्पताल में मिला।
- पूछताछ में सन्नी ने बताया कि दोनों ने शराब पी थी। इसी दौरान आपस में विवाद हो गया। झगड़े के दौरान सन्नी ने लोहे की रॉड और धारदार औजार से दुर्गेश के गले और गाल पर हमला कर दिया। घायल दुर्गेश को आरोपी मेकाहारा अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
पुलिस के अनुसार आरोपी सन्नी साहू (22 वर्ष) कचना का निवासी है। दूध बांटने का काम करता है। मृतक दुर्गेश धृतलहरे खरोरा थाना क्षेत्र के परसवानी गांव का निवासी था। ट्रैक्टर चलाने का काम करता था। दोनों युवक डेयरी में ही रहकर काम कर रहे थे।
आरोपी पर हत्या का मामला दर्ज
पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना में प्रयुक्त हथियारों की तलाश की जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि मामले में सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।